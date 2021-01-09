川普曾說「我的核按鈕比你更大顆」他想發射 無人能管

美國總統一旦決定啟動核武，可利用箱內設備直接和軍事將領通話，通過總統身分驗證後下達發射核武指令。圖為川普總統在去年10月因染疫赴醫院時，隨行人員帶著俗稱「核足球」的手提箱。(路透)

2018年1月，北韓領導人金正恩在元旦談話語帶威脅表示，他桌上有顆核按鈕，隨時可以對美國 發動攻擊。美國總統川普 不甘示弱回應，「我的核按鈕比你更強更大顆」。

現實中美國總統並沒有「核按鈕」，而是一個裝著通訊設備、指令和認證密碼的特製手提箱。一旦總統決定啟動核武，他可利用箱內設備直接和軍事將領通話，通過總統身分驗證後下達發射核武指令。

俗稱「核足球」的核武手提箱，乃前總統杜魯門創設。冷戰時期，為能快速應變蘇聯可能發動的軍事攻擊，美國總統利用這只手提箱，可在數分鐘內作出反擊的決定。根據程序，總統應先徵詢國防部長、參謀首長聯席會議主席及戰略司令部司令官的意見後，決定是否動用核武。

然而，這項「總統專屬」的權力，在美國法律上並無具體條文規範。也就是，只有總統有「決定發射核武的權力」，倘若川普想發射一顆或很多顆核彈，是可能發生的，而且不需要任何人同意。

這正是美國國會眾院 議長波洛西憂心之處。她認為，煽動群眾闖進國會的川普，目前已經「精神不穩定失常」（unhinged），沒有理性決策的能力。波洛西8日致電參謀首長聯席會議主席密利，希望「採取可行的預防性措施」，防止川普真的動用核武。

如今冷戰早已結束，美國已不再面臨如此迫切的危機。關於總統動用核武的「獨家權力」，是否該修法規範？這個適法性問題曾在2017年11月於參議院外交關係委員會舉行聽證會討論。

數十年來，美國核武未再被總統啟動，軍方也尚未面臨接受或拒絕總統要求的難題。

時任戰略司令部司令官、現任參謀首長聯席會議副主席海騰強調，若總統命令違法，軍方可拒絕，「軍人在任何情況下都必須守法，我們只服從合法的命令」。