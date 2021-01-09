川普面臨最孤立時刻 共和黨人紛紛劃清界線

美國總統川普對於華府共和黨人的牢牢掌控正在開始瓦解。(歐新社)

美國總統川普 對於華府共和黨 人的牢牢掌控正在開始瓦解，與他動盪執政期間的任何時候相比，現在的他處於政治上最為孤立的時刻。

美聯社報導，川普支持者受到激怒後對美國國會大廈發動暴力包圍，致使川普似乎失去一些最堅定盟友，包括南卡羅來納州聯邦參議員葛理漢（Lindsey Graham ）。兩名內閣成員和至少6名幕僚相繼辭職，幾名共和黨國會議員毫不隱諱地，考慮針對川普的第二次彈劾 行列。

阿拉斯加州聯邦參議員穆考斯基（Lisa Murkowski ）告訴「安克拉治每日新聞」（Anchorage Daily News ）：「我希望他辭職。他造成的傷害已經夠多。」穆考斯基過去曾與川普產生分歧，目前不確定她自己是否會繼續留在黨內。

前美國總統小布希（George W. Bush）的白宮發言人、曾投票給川普的共和黨策士佛萊謝（Ari Fleischer）說：「現在我不會再為他辯護了。我不會為他煽動暴徒而替他辯護，他現在要靠自己。」

民主黨籍國會議員昨天評估，是否對川普發動史無前例的第二次彈劾。民主黨籍眾院議長波洛西（Nancy Pelosi）表示，除非川普「立即和自願」下台，否則國會將繼續進行彈劾程序。

總統當選人拜登尚未對彈劾行動表示支持，他說從現在到1月20日就職典禮期間，沒有足夠時間尋求彈劾或任何其他憲法上的解決辦法。

拜登對記者說：「我現在專注於我們在20日接掌總統和副總統進行執政，並盡可能迅速推動我們的政策。」

但川普仍然擁有支持者，特別是在華府以外的許多普通共和黨選民和保守派活動人士。

川普的大金主迪森（Doug Deason）說，這周發生的事件絲毫沒有動搖他對川普的信心。他說：「他是我有生之年最好的總統，（畢生經歷的總統）包括雷根在內。」