我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英國累計確診破300萬大關 單日新增確診超5萬

「占領國會」一個月前網路集結 當局卻未防備

川普面臨最孤立時刻 共和黨人紛紛劃清界線

中央社／紐約9日綜合外電報導
美國總統川普對於華府共和黨人的牢牢掌控正在開始瓦解。(歐新社)
美國總統川普對於華府共和黨人的牢牢掌控正在開始瓦解。(歐新社)

美國總統川普對於華府共和黨人的牢牢掌控正在開始瓦解，與他動盪執政期間的任何時候相比，現在的他處於政治上最為孤立的時刻。

美聯社報導，川普支持者受到激怒後對美國國會大廈發動暴力包圍，致使川普似乎失去一些最堅定盟友，包括南卡羅來納州聯邦參議員葛理漢（Lindsey Graham ）。兩名內閣成員和至少6名幕僚相繼辭職，幾名共和黨國會議員毫不隱諱地，考慮針對川普的第二次彈劾行列。

阿拉斯加州聯邦參議員穆考斯基（Lisa Murkowski ）告訴「安克拉治每日新聞」（Anchorage Daily News ）：「我希望他辭職。他造成的傷害已經夠多。」穆考斯基過去曾與川普產生分歧，目前不確定她自己是否會繼續留在黨內。

前美國總統小布希（George W. Bush）的白宮發言人、曾投票給川普的共和黨策士佛萊謝（Ari Fleischer）說：「現在我不會再為他辯護了。我不會為他煽動暴徒而替他辯護，他現在要靠自己。」

民主黨籍國會議員昨天評估，是否對川普發動史無前例的第二次彈劾。民主黨籍眾院議長波洛西（Nancy Pelosi）表示，除非川普「立即和自願」下台，否則國會將繼續進行彈劾程序。

總統當選人拜登尚未對彈劾行動表示支持，他說從現在到1月20日就職典禮期間，沒有足夠時間尋求彈劾或任何其他憲法上的解決辦法。

拜登對記者說：「我現在專注於我們在20日接掌總統和副總統進行執政，並盡可能迅速推動我們的政策。」

但川普仍然擁有支持者，特別是在華府以外的許多普通共和黨選民和保守派活動人士。

川普的大金主迪森（Doug Deason）說，這周發生的事件絲毫沒有動搖他對川普的信心。他說：「他是我有生之年最好的總統，（畢生經歷的總統）包括雷根在內。」

川普 彈劾 共和黨

上一則

「占領國會」一個月前網路集結 當局卻未防備

下一則

川普曾說「我的核按鈕比你更大顆」他想發射 無人能管

延伸閱讀

此一時彼一時 梅鐸媒體帝國開始與川普割席

此一時彼一時 梅鐸媒體帝國開始與川普割席
國會遭攻占 民調：57%美國人希望川普立即下台

國會遭攻占 民調：57%美國人希望川普立即下台
一心關注接掌治國大任 拜登未替彈劾川普背書

一心關注接掌治國大任 拜登未替彈劾川普背書
「煽動叛亂」 眾院擬2度彈劾川普…共和黨參議員開頭槍 促馬上走人

「煽動叛亂」 眾院擬2度彈劾川普…共和黨參議員開頭槍 促馬上走人

熱門新聞

警察拿著槍阻止挺川支持者進入國會大廈眾院內。美聯社

黑暗的一天！川粉衝入國會 5人死亡 70多人被捕

2021-01-07 02:00
儘管屢戰屢敗，川普似乎仍不肯放棄翻盤大選結果。（法新社）

川普最後希望落空！法官挺潘斯 要國會認證拜登當選

2021-01-02 10:44
川普總統煽動支持者大鬧國會，釀成5死悲劇，朝野齊聲譴責。(路透)

讓川普下台的最後一根稻草 是「他」！

2021-01-08 20:30
加州聖地牙哥媒體KUSI證實，被開槍擊中的女川粉是當地居民芭比特。芭比特曾在空軍服役14年，四度部署到海外。丈夫稱她是狂熱川粉，大家也都知道她是一位熱情愛國者。（畫面翻攝：YouTube/KUSI News）

畫面曝光！女川粉爬窗衝國會 遭警擊斃

2021-01-07 04:28
川普總統的支持者今天硬闖國會大廈。(Getty Images)

新聞透視／暴民動亂的罪魁禍首就是川普

2021-01-06 21:07
川普打算發動參眾議員在6日國會聯席會議上挑戰大選結果，但料將不會成功。（美聯社）

早知道傷心難免！國會聯席會議日 川普夢醒時

2021-01-03 09:42

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
讓川普下台的最後一根稻草 是「他」！

讓川普下台的最後一根稻草 是「他」！
挺川暴民找「叛徒」潘斯 揚言把他吊死國會山莊外

挺川暴民找「叛徒」潘斯 揚言把他吊死國會山莊外
美國國會好攻？精銳的國會警察為何慘遭川粉軍團輾壓

美國國會好攻？精銳的國會警察為何慘遭川粉軍團輾壓
印尼波音737客機墜毀 機上62人下落不明

印尼波音737客機墜毀 機上62人下落不明
「煽動叛亂」 眾院擬2度彈劾川普…共和黨參議員開頭槍 促馬上走人

「煽動叛亂」 眾院擬2度彈劾川普…共和黨參議員開頭槍 促馬上走人