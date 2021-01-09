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1張圖：全美逾2186萬確診 紐約州破110萬

世衛籲富國留疫苗給窮國 紐約卻傳浪費丟棄情事

中央社／倫敦紐約8日綜合外電報導

歐洲狂買更多2019冠狀病毒疾病疫苗並批准更多款使用，世界衛生組織呼籲富國別貪心，尤其亞洲有數以百萬計民眾仍受疫情所苦。美國紐約州則出現疫苗沒使用就遭丟棄狀況。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）大流行已造成全球8800萬人確診、190萬人病故，目前疫情仍呈快速增溫。根據法新社統計，本週全球每天通報的確診病例數相較前一週增加14%。

隨著各國搶購疫苗，歐盟（EU）表示已同意加購3億劑美國輝瑞大藥廠（Pfizer）和德國BioNTech聯手研發疫苗的選擇權，讓歐盟握有這款疫苗的數量翻倍。

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）表示，拜新合約之賜，歐盟擁有的疫苗數量相對整體人口而言將是「綽綽有餘」，歐盟還會很快批准其它款疫苗，包括英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）與牛津大學共同研發的疫苗在內。

但世界衛生組織（WHO）呼籲富裕國家應停止與藥廠簽約搶購第一波疫苗，這可能會抬高疫苗價格。世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）說：「沒有國家是特例，應該停止插隊搶購並讓國內所有人口接種，尤其有些國家都還拿不到疫苗。」

世衛的COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）負責人艾沃德（Bruce Aylward）表示，今天全球高所得國家有一半在施打疫苗，但低所得國一個都沒有，「這不公平合理」。

紐約時報（The New York Times）指出，由於出現疫苗束之高閣甚至沒用完就丟棄，美國紐約州長葛謨（Andrew Cuomo）今天放寬接種者資格，讓包括75歲以上年長者在內約300萬人能施打。

從去年12月中開始疫苗接種，幾週下來關於疫苗放在冷凍櫃內或被丟棄的新聞層出不窮。

位於曼哈頓的「凱倫-蘿德社區衛生中心」（Callen-Lorde Community Health Center），就發生只需很少量疫苗供所內職員施打，卻收到600劑疫苗，兩週下來超過一半疫苗都放在冷凍櫃裡，不但很多診所都有相同狀況，甚至還有診所把少數沒開封疫苗丟棄。

哈林區家庭衛生中心（Family Health Center of Harlem）5日原本排定為20多名鄰近社區衛生機構的人員接種，但有些人最後一刻決定不打，後來只有12人接種。

莫德納（Moderna）疫苗一瓶可打10劑，需開封6小時內用完，為不讓12人中的2人白跑一趟，診所決定開第2瓶疫苗，並盡快再找人來施打，但最後只多找來3人，第2瓶剩下5劑的量，護理師問上級剩下劑量該怎麼處理，得到的答案都是要找有資格接種者，護理師跑遍周遭幾個處所也只多找到一人，剩餘藥劑最終只能丟棄。

疫苗 歐盟 紐約州

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