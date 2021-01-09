我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

連燒6小時！紐約法拉盛爆7級大火 7人受傷 3層樓宇被毀

1張圖：全美逾2186萬確診 紐約州破110萬

國會遭攻占 民調：57%美國人希望川普立即下台

中央社／華盛頓8日綜合外電報導
美國總統川普本週煽動支持者抗議，最後演變成支持者硬闖國會大廈造成5人喪命。根據最新民調，57%美國人希望立即免職川普。圖為眾院議場的執法人員6日拔槍警告闖入者。美聯社
美國總統川普本週煽動支持者抗議，最後演變成支持者硬闖國會大廈造成5人喪命。根據最新民調，57%美國人希望立即免職川普。圖為眾院議場的執法人員6日拔槍警告闖入者。美聯社

美國總統川普本週煽動支持者抗議，最後演變成支持者硬闖國會大廈造成5人喪命。根據路透/易普索（Reuters/Ipsos）民調，57%的美國人希望立即免職共和黨籍總統川普。

然而，支持免除川普總統職位的受訪者大多是民主黨人，共和黨人似乎較支持川普做完任期最後幾天。川普將於1月20日卸任。

這項全國性民調是在7日與8日進行，並顯示去年11月大選投給川普的選民，10個人中有7個人反對川普鐵粉在國會議員認證拜登（Joe Biden）勝選時硬闖國會的行為。

川普6日在集會上鼓動數以千計的支持者遊行到國會大廈，說「太軟弱就永遠奪不回我們的國家」。近70%的受訪美國人也說，他們不認同川普這個行為。

國會大廈6日遭圍攻陷入混亂，造成1名警員與另外4人死亡，遭到民主黨人及共和黨人一片撻伐。

概括來看，有過半數的美國人說，他們希望川普在任期結束前下台。受訪的民主黨人中，每10人有9人這麼認為，但共和黨人中每10人只有2人。

約30%的受訪者說，應該援引美國憲法第25修正案將川普免職。另有14%的受訪者說，國會應該彈劾並將川普免職；有13%受訪者說川普應該直接辭職。

約12%的少數美國人則說，他們支持川普支持者攻占國會大廈的行為。

79%的成年人受訪者稱，攻占國會大廈的民眾是「罪犯」或「蠢蛋」，僅有5%受訪者稱他們是「愛國者」。

這份路透社/易普索民調是在全美以英語和網路方式進行，蒐集了1005名美國成年人的回覆，其中339人自稱投票給川普，民調信賴區間為正負4個百分點。

川普 美國 民調

上一則

一心關注接掌治國大任 拜登未替彈劾川普背書

下一則

FDA：變種COVID能躲過某些分子檢測

延伸閱讀

一心關注接掌治國大任 拜登未替彈劾川普背書

一心關注接掌治國大任 拜登未替彈劾川普背書
遭川粉騷擾 議員籲加重彈劾川普

遭川粉騷擾 議員籲加重彈劾川普
「煽動叛亂」 眾院擬2度彈劾川普…共和黨參議員開頭槍 促馬上走人

「煽動叛亂」 眾院擬2度彈劾川普…共和黨參議員開頭槍 促馬上走人
川普不參加總統就職禮 拜登：他不來是好事

川普不參加總統就職禮 拜登：他不來是好事

熱門新聞

警察拿著槍阻止挺川支持者進入國會大廈眾院內。美聯社

黑暗的一天！川粉衝入國會 5人死亡 70多人被捕

2021-01-07 02:00
儘管屢戰屢敗，川普似乎仍不肯放棄翻盤大選結果。（法新社）

川普最後希望落空！法官挺潘斯 要國會認證拜登當選

2021-01-02 10:44
加州聖地牙哥媒體KUSI證實，被開槍擊中的女川粉是當地居民芭比特。芭比特曾在空軍服役14年，四度部署到海外。丈夫稱她是狂熱川粉，大家也都知道她是一位熱情愛國者。（畫面翻攝：YouTube/KUSI News）

畫面曝光！女川粉爬窗衝國會 遭警擊斃

2021-01-07 04:28
川普總統的支持者今天硬闖國會大廈。(Getty Images)

新聞透視／暴民動亂的罪魁禍首就是川普

2021-01-06 21:07

1張圖看疫情：全美逾2186萬確診 紐約州破110萬

2021-01-09 03:00
川普打算發動參眾議員在6日國會聯席會議上挑戰大選結果，但料將不會成功。（美聯社）

早知道傷心難免！國會聯席會議日 川普夢醒時

2021-01-03 09:42

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
讓川普下台的最後一根稻草 是「他」！

讓川普下台的最後一根稻草 是「他」！
不甩拜登 川普：不參加1月20日就職典禮

不甩拜登 川普：不參加1月20日就職典禮
挺川暴民找「叛徒」潘斯 揚言把他吊死國會山莊外

挺川暴民找「叛徒」潘斯 揚言把他吊死國會山莊外
曾與黑人交往 女大生遭悔婚 父母也罵「丟祖宗臉」

曾與黑人交往 女大生遭悔婚 父母也罵「丟祖宗臉」
拜登：川普不來就職典禮是好事 歡迎潘斯出席

拜登：川普不來就職典禮是好事 歡迎潘斯出席