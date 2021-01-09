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一心關注接掌治國大任 拜登未替彈劾川普背書

中央社／德拉瓦州威明頓市8日綜合外電報導
美國總統川普。路透
美國總統川普。路透

美國國會大廈6日遭總統川普支持者攻占，民主黨主導的眾議院再掀彈劾川普聲浪，總統當選人拜登（Joe Biden）雖稱川普不適任，但他拒絕為黨內二度彈劾川普的主張背書。

美聯社報導，眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）致函眾議員表示，倘若川普不「即刻」辭職下台，國會議員可能下週就會採取行動，針對川普煽動群眾占領國會大廈提出彈劾。

裴洛西和參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）也呼籲副總統潘斯（Mike Pence）和內閣，依據美國憲法第25修正案，提前將川普免職，由副總統潘斯代行職權。

拜登在家鄉德拉瓦州向媒體介紹他的行政團隊部分成員後告訴記者，他之所以會出馬競選總統，是因為他一直以來認為川普不適任。

拜登說：「我一年多來不斷指出，他不適合公職。他是美國史上最不稱職的總統之一。」

不過，拜登拒絕支持拔川行動，並堅稱，彈劾川普與否須由國會決定。拜登表示，他目前專注在1月20日展開他的治國里程。

拜登表示，他的三大優先施政項目分別是擊退疫情、力保疫苗公平分配，以及重振陷入困境的經濟。

川普 拜登 彈劾

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