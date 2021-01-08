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挺川暴民找「叛徒」潘斯 揚言把他吊死國會山莊外

CDC：新冠隱形傳染者占6成 35%有症狀前就開始傳染

美國國會好攻？精銳的國會警察為何慘遭川粉軍團輾壓

轉角24小時
路透
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「官僚主義...是所有巨人的致命弱點。」美國國會被川粉示威者「攻陷」事件，7日晚間又新增一名死者：第一線的國會警察斯科尼克（Brian Sicknick），傳被國會入侵者以滅火器暴擊頭部，昏迷重傷40小時後不治身亡。相關消息傳出，華府警界士氣低迷，特別是前一日才尷尬遭到示威者「直接輾壓」的國會警察，荒腔走板的領導部署更是遭到國會兩黨議員的最嚴重譴責。

根據哥倫比亞特區檢方與國會兩院的初步了解，裝備精良、人力充足、預算龐大的國會警察部隊，之所以無力阻止川粉入侵，完全是因為高層指揮官「真心以為川粉都很和平」；事前不斷向國會發出「暴動威脅通報」的DC市警、FBI、國土安全局與美國國防部，直到事件前天都曾主動詢問是否需要兵力增援，但卻都國會警察「友善婉拒」，直到國會大廈在短短26分鐘內被川粉包圍、攻陷後，才感受到大事不妙指揮官，卻已無法控制陷落的「國會孤島」。

被入侵者打死的國會警察斯科尼克，是在6日的國會大廈肉搏戰中，遭到闖入的暴力示威者「近距攻擊」後重傷昏迷。儘管官方新聞稿中，並沒有說明斯科尼克的被害經過；但據Politico與CBS的報導說法，斯科尼克的致死原因，疑似是被人「以滅火器重創頭部」，入院後狀況一直很不樂觀，7日下午更一度傳出死訊，直到警方與醫院緊急澄清是誤傳，

「...但這只是因為被害警察的家屬還來不及趕到華府見他最後一面，所以醫院才沒有放棄急救、對斯科尼克拔管。」

斯科尼克死後，華府全程的各路警察也於全城街頭鳴笛致哀，全案也被以「殺人事件」刑事調查中。唯這起國會入侵事件，目前已知5死，除了斯科尼克之外，另外4人都是華府的川普示威者。

Getty Images
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根據NBC新聞的追蹤，6日在華府死亡的4名川粉中，只有35歲的退役老兵芭彼特（Ashli Babbitt），是強闖國會內部、並在近距混亂的警民對抗中，遭國會便衣警察開槍射殺。

另外3名死者——2男1女——則都被登記為「其他急救因素」，已知男性死者1人疑似心臟病突發、1人中風，但女性死者波伊蘭（Rosanne Boyland）則疑似是被「朝國會衝鋒的川粉軍團踩踏至死」。

「我的姐姐對很多信念充滿熱情，像是對川普總統...就像昨天在華府的許多人一樣，這是她的政治信念。」證實波伊蘭是被川粉踩死的死者家屬，對於Fox News如此表示：

「但就我個人而言，這一切全都是因為川普總統昨天在DC演說的失控煽動，發動了場暴動事件...川普的話，殺死了4個他自己的大粉絲！所以我也在此呼籲政壇高層，請啟動《憲法第25修正案》解除總統的職務——因為他不夠格。」

警民5人的死，更顯出這起國會入侵事件的絕對混亂與千鈞一髮，然而專職於守護國會、擁有大筆預算與先進裝備，總警力規模高達2300人（因害死佛洛伊德而觸發全美暴動的明尼亞波利斯警察局，全城總警力編制只有國會警察的3分之1），為什麼完全擋不住示威者？甚至在短短26分鐘內，外圍防線就遭攻破入侵？中間的種種失誤究竟又是怎麼一回事？

路透
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「怎麼回事，國會維安也崩潰得太過可悲！」被迫緊急撤離的共和黨大老、南卡羅萊納參議員葛理漢（Lindsey Graham）就不解而火大地對華盛頓郵報抱怨：

「國會警察完全失守啊！如果這群暴徒有準備炸彈，所有人是不是就統統被殺光？國會全體集體升天！」

除了葛理漢的餘悸猶存，國會的跨黨派大老——像是民主黨的眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）、民主黨參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer），以及共和黨參議院多數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell），都各自表達了對基層員警的感謝，以及對國會警察高層安盤的「極度質疑與算帳意見」。

在麥康諾與波洛西的壓力之下，國會參眾兩院的護衛官、國會警察指揮官都於7日遞交辭呈，兩院兩黨也正準備啟動跨黨派小組，除了司法部與DC檢方正全力究責緝凶外，國會也要求國會警察本部，以及事件相關的DC市警、FBI、國防部下轄的國民兵...等，各自檢討：

「為什麼警察沒守住國會？為什麼國會失陷後，增援警力要等那麼久才能排除危機？」

「國會警察都不當一回事啊，高層就一直以為進擊的川粉，1月6日只打算『和平講演』理性抗爭。」基層警方與聯邦政府的相關消息，如此向美聯社抱怨：

「這些高階警官是不是都不看新聞？不上網？光是那些沸騰的極右派新聞，早就吶喊了好幾個星期，嗆聲說要攻佔國會，但國會警察卻都漫不經心，還真以為右翼示威都是愛國人士。」

在6日晚間的初步檢討簡報中，國會警察坦承「事前的部署疏忽與現場的警力布置不足」，是國會大廈失手的關鍵主因。原本國會警察方面的防守設定，嚴重低估川粉軍團的情緒與侵略性，因此基本防守邏輯，只集中在「國會大廈西側正門」，以阻止閒雜人等干擾議員安全出入為設定。

「我們以為川粉指示要來行使『自由表達政治言論』的憲法權力，沒想到他們竟然四面八方就這樣衝進來！」國會警察表示，由於人數判斷嚴重低估，西側正門的拒馬路障，很快就被川粉壓倒性的人數給衝破，外場警力都被定在正門的衝突，但湧出馬路、外溢到國會山莊草皮上的部分「預謀群眾」，一路卻趁亂繞道國會後門從東南方向突破入侵，另一支團隊則打破了西北側的窗戶，這才讓一時多面失守的外場警力，在幾分鐘內瞬間崩潰。

波洛西的辦公室被川普支持者侵入。歐新社
波洛西的辦公室被川普支持者侵入。歐新社

歐新社
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在這段時間，由於人數雜亂眾多、現場部署的任務預警也極為鬆懈，因此出現了國會正門警民暴力對抗，警方在圓形大廳入口施放催淚瓦斯、試圖熏退挺進入侵者；但同一時間，其他防區卻出現了外場警察廳到正門失守後自我放棄，推開圍籬、退出崗位，任憑川粉兵團長驅直入，甚至還有搞不清楚狀況的國會警察，興高采烈地與示威川粉「自拍合照」，絲毫搞不清楚國會大廳內已正在掏槍對峙，甚至傳出射殺事件。

國會大廈大約是在6日下午2時30分，被入侵者給攻陷。然而參眾兩院的議事場內，都沒有接到入侵者警告，直到圓形大廳開始布滿催淚瓦斯後，國會廣播才開始要求議員緊急疏散、帶上座位下的防毒面具。

由於國會當下正處於「被包圍狀態」，儘管華府建築群之間布滿了各種緊急地下密道，但像是副總統潘斯、眾議院議長波洛西、參院民主黨領袖舒默等人，卻都直接被送入大廈內部的安全空間暫時避難。

此刻，守不住國會、也趕不出入侵者的國會警察，這時才硬著頭皮向DC市警局與五角大廈緊緊求救，呼叫各方派出增援，已解救國會淪陷之危——但增援部隊卻一直遲到，整整拖了兩個多小時才終於挺進國會內部。

根據Fox News當下直播的說法，DC國民兵之所以遲遲不出動，是因國防部不敢在川普總統還沒表態之際「妄自增援」；但副總統彭斯隨後馬上就以「國會議長」的身分，要求五角大廈派出國民兵，可是待命部隊卻仍拖拖拉拉、直到接近結束才終於出現在國會周邊。

Getty Images
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「不是有人不讓我們出兵...是國會警察一直婉拒國民兵的防禦增援！」

面對事後的種種政治質疑，國防部方面積極地對媒體「私下喊冤」：過去１個多月來，司法部、國防大廈，都曾不斷就川粉大會師的風險威脅，向國會警察詢問「你們需不需要國民兵支援」，但國會方面卻一直以「沒那麼嚴重」為由婉拒，直到1月3日川粉開始大舉登陸華府後，國會警察都還是堅持：「我們自己警力足夠，不勞駕其他維安部隊出動。」

對此，五角大廈與FBI方面雖然極為緊張，但礙於權責與政治問題卻不好多說干預，因此國民兵部隊也只能應DC市府之請，在城市周遭派出常態武裝戍衛街頭。直到國會失守、國會警察緊急求援的時候，五角大廈一方面雖然有預期，但一方面在釐清行政程序之時，一方面又有「部隊換裝的需要」，因此一來一往之間，才會讓被圍困議員們深感「軍方是不是故意旁觀國會淪陷之難？」

軍方表示，國民兵先前的戍衛任務，是要著全副武裝；但國會現場的特殊情況，需要的是人群控制、非致命性的鎮暴裝備，「國會警察事先都說不需要！一時間要國民兵出動，那我們也只能全軍撤回基地緊急換裝，總不能扛著步槍掃射川粉吧？類似的問題，夏天BLM運動後，軍方被輿論砲轟得還不夠慘嗎？」

然而BLM創傷留下的輿論後遺症，確實是五角大廈投鼠忌器「不可說的關鍵因素」。因為軍方內部也向華盛頓郵報表示：如果硬要的話，國民兵確實可以全副武裝第一時間增援，但在BLM風波之後，軍方極度不希望「武裝士兵攻入國會對抗平民」的畫面出現在國民眼前，這一方面是重大政治問題，二方面也怕作錯判斷後患無窮。

更何況現在是「國會警察拒絕預警增援再先」，因此DC國民兵也剛好以「鎮暴換裝」為理由，謹慎小心地「隨後才到」，目的就是要避免國民兵第一個趕到現場救駕，結果最後政治面出事，又都要聽令行事的軍方挨罵收尾。

類似的狀況也由馬里蘭州長——共和黨籍的霍根（Larry Hogan）——間接證實。霍根表示，國會被攻陷後不久，他就收到了民主黨籍的眾議院多數黨領袖霍耶（Steny Hoyer）的求救電話，內容表示國會現在被暴走的川粉控制、請求鄰近的馬里蘭州「先出動馬里蘭國民兵來國會救駕」。

意識到事態嚴重的霍根，馬上就向馬里蘭國民兵指揮官發出命令，誰知指揮官向國防部回報時，卻被五角大廈駁回「因為我們沒有按照程序授權」，於是霍根只好再回播打給霍耶，

「傻眼、但正被暴民為困中的霍耶，只好在電話那一端，對著民主黨參議院少數黨領袖舒默大喊『怎麼辦』，舒默又在電話的遠方回吼『靠邀啦！我們現在不就授權了嗎！』，...結果來來往往最後拖了90分鍾，陸軍部長才終於回電同意馬里蘭國民兵出動。」

美聯社
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類似的狀況，也出現在波洛西打給維吉尼亞州長諾譚（Ralph Northam）的求救電話，

「拉夫...請派人來救我們，我現在所處的房間，到處都是被打爛的玻璃，我甚至聽得到槍響，眾人現在是真的非常、非常地緊張！」

雖然維吉尼亞馬上派出了國民兵與州警部隊，但遠水難救近火，直到7日清晨——也就是國會之圍落幕6小時後——維吉尼亞的「勤王部隊」才終於趕到華府。

但如果國會警察已經失能癱瘓，在一片混亂之中，驅逐川粉暴走兵團的警察，又是哪裡來的呢？事實上，鄰近的DC市警局部隊，在3時之前就已經來到國會場外增援，但由於示威者的數量過於龐大，現場狀況又群龍無首，不敢輕舉妄動的市警部位才一直在外圍徘徊待命。

一直到DC市警督察葛洛夫（Robert Glover）親自帶隊挺進國會內廳，並親自在第一線壓陣、指揮清場後，國會警察、DC市警、以及FBI與司法部緊急送來的戰術特警小組，才開始逐區、逐層的掃蕩清場，最終才在6時宵禁之前「收復國會」。

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然而回過神來的警察部隊，善後行動仍受到了部署劣勢的極大限制。由於國會附近發現了土製炸彈爆裂物、議場內又不清楚有否人質受困（議員雖然都平安，但記者團全被留在國會內就地掩蔽），搜索行動因此頗為緩慢。

同時，由於現場不少入侵者都有配帶槍械軍火，整體情緒又十分激動。因此為了避免現場情緒進一步爆炸，並凸顯增援警隊的「人數不足」，指揮的督察葛洛夫也只能要求清場部隊「柔性勸離滯留入侵者」，因此當日現場只有13名入侵者被捕，其他大多數人都是被「友善提醒互送出場」，甚至還出現了武裝特警溫柔攙扶著「暴徒奶奶下樓梯」的怪異媒體畫面。

雖然清場行動最後沒有造成進一步的暴力衝突，但在各種損失清點中，國會建築卻遭到了不少的惡意破壞，議員辦公室也都有出現入侵者故意拉屎放尿的遭遇。

但正如葛理漢講的，「如果暴徒有帶炸彈，國會兩院全員不就要集體升天！」美國國安界內部對於國會警察高層的指揮失靈、跨部會諉過、以及極致離譜的「情報認知大誤判」都感到不可置信，

「如果入侵者攜帶自動步槍呢？如果國會被埋設炸彈呢？如果有極端民兵要綁架或殺害國會議員呢？如果有恐怖分子混在示威者裡，要炸爛國會大廈...就像從911事件後，國會警察不斷被警告、演練的狀況一樣呢？」

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