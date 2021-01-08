讓川普下台的最後一根稻草 是「他」！

川普總統煽動支持者大鬧國會，釀成5死悲劇，朝野齊聲譴責。(路透)

美國總統川普 煽動支持者大鬧國會，釀成5死悲劇，朝野齊聲譴責。儘管川普任期還有十來天，民主黨已經無法忍耐，考慮再次彈劾 川普，或是引用憲法第25條修正案剝奪其總統職權。但無論採取哪種方法，需要共和黨 人支持，但共和黨目前只希望撐完這十多天，因此兩法可行性皆不高。

憲法第25條修正案明列總統無法履行職務時的做法，下有四款：

第一款中規定總統被免職、死亡或辭職時，副總統立即成為總統。

第二款規定副總統出現空缺時的填補程序。

第三款列出總統主動提交自己無法繼續履行職責的書面聲明時，由副總統代行。

第四款允許副總統、內閣及國會依法設立的機構，向兩院提交總統無法履行職務的聲明。

第四款在美國政治史上未曾動用過。即將成為參院多數黨領袖的民主黨參議員舒默，呼籲國會動用此條款趕川普下台。

2019年12月18日，美國國會眾院以濫用權力和妨礙國會，表決通過彈劾案，川普成為美國史上第三位被眾院彈劾的總統，不過彈劾案未能在共和黨居多數的參院過關。

在第一次彈劾案中倒戈投下贊成票的共和黨參議員羅姆尼，已暗示他不支持此時二度彈劾，「我覺得，我們只要摒住呼吸」，等待川普任期結束就好。

羅姆尼的看法反映多數共和黨人的態度。過去四年來，被川普反覆無常且無視規定而耍得團團轉的共和黨，對他煽動民眾闖進國會雖感氣憤，但若要提到彈劾或是援引憲法趕走川普，共和黨仍缺乏意願。

況且，不論民主黨發動彈劾或引用憲法，都須共和黨支持。彈劾在民主黨居多數的眾院過關或許沒問題，但在1月20日前仍由共和黨過半的參院很難闖過。若引用憲法由副總統潘斯及多數內閣成員向國會提出聲明，參眾兩院必須在48小時內以2/3以上多數通過，同樣會在參院被共和黨擋下。

唯一的變數是，不按常規且無視法律的川普，是否可能在未來的十餘天做出更瘋狂的舉動，成為兩黨決心聯手趕走他的最後一根稻草。