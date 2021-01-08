我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市警總局局長希爾確診新冠

社群網站Reddit移除川普討論分類r/DonaldTrump

拜登：川普不來就職典禮是好事 歡迎潘斯出席

記者張文馨／華盛頓報導
總統當選人拜登8日表示，美國總統川普不參加他的就職典禮是好事。(美聯社)
總統當選人拜登8日表示，美國總統川普不參加他的就職典禮是好事。(美聯社)

總統當選人拜登8日表示，美國總統川普不參加他的就職典禮是好事，但他歡迎副總統潘斯出席就職典禮。

拜登說，「川普表明不在就職典禮上現身，這是我跟他少數有共識的事情，這是好事啊，他不現身。」

記者詢問拜登之前還曾想要川普出席就職典禮，以展現美國政權和平過渡，如今卻改變想法。拜登說，這是因為川普的表現已經跌破他所能想像最糟的認知，川普是美國的難堪印記，美國在世界上因川普蒙羞，不足以繼續在位掌權。

拜登表示，若現在距離川普卸任還有大半年，他會盡一切所能，發動彈劾案也好、援引憲法第25修正案也罷，無論如何都要讓川普下台；但現在他會專注在20日就職後，正副總統如何推動政務。

對於國會醞釀發起第二次對川普的彈劾案，要求川普提早下台，拜登說，那是國會的決定。拜登透露他今天下午要和聯邦眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）通話，也可能會談到此事。

拜登說，川普的確不適任，川普是美國史上最無能的總統之一，他認為川普不適任總統，並非從國會遭遇暴亂才開始，問題是，接下來十多天會發生什麼事；讓川普最快走人的方式，是他與賀錦麗在20日就職，其餘的國會會判斷怎麼做。

記者詢問拜登，川普不參加就職典禮，那副總統潘斯呢？拜登表示，將很榮幸邀請潘斯參加。

川普 拜登 美國

上一則

波洛西與軍事首長談話溝通 避免川普發動核子攻擊

延伸閱讀

社群網站Reddit移除川普討論分類「r/DonaldTrump」

社群網站Reddit移除川普討論分類「r/DonaldTrump」
廣發免死金牌？川普傳考慮特赦自己、子女和親信

廣發免死金牌？川普傳考慮特赦自己、子女和親信
前白宮發言人法拉：川普應自行下台

前白宮發言人法拉：川普應自行下台
不甩拜登 川普：不參加1月20日就職典禮

不甩拜登 川普：不參加1月20日就職典禮

熱門新聞

警察拿著槍阻止挺川支持者進入國會大廈眾院內。美聯社

黑暗的一天！川粉衝入國會 5人死亡 70多人被捕

2021-01-07 02:00
儘管屢戰屢敗，川普似乎仍不肯放棄翻盤大選結果。（法新社）

川普最後希望落空！法官挺潘斯 要國會認證拜登當選

2021-01-02 10:44
川普總統的支持者今天硬闖國會大廈。(Getty Images)

新聞透視／暴民動亂的罪魁禍首就是川普

2021-01-06 21:07
加州聖地牙哥媒體KUSI證實，被開槍擊中的女川粉是當地居民芭比特。芭比特曾在空軍服役14年，四度部署到海外。丈夫稱她是狂熱川粉，大家也都知道她是一位熱情愛國者。（畫面翻攝：YouTube/KUSI News）

畫面曝光！女川粉爬窗衝國會 遭警擊斃

2021-01-07 04:28
川普打算發動參眾議員在6日國會聯席會議上挑戰大選結果，但料將不會成功。（美聯社）

早知道傷心難免！國會聯席會議日 川普夢醒時

2021-01-03 09:42
路透報導，美總統川普今日已簽署行政命令，禁止與支付寶（Alipay）在內的8款中國應用軟體進行交易。（路透資料照片）

不能用了 川普下令禁支付寶、微信支付和QQ錢包等

2021-01-05 23:07

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普承認交接新政府 暴民衝國會改口「令人髮指」

川普承認交接新政府 暴民衝國會改口「令人髮指」
潘斯會「補刀」川普？白宮的眾叛親離與憲法第25修正案

潘斯會「補刀」川普？白宮的眾叛親離與憲法第25修正案
騷亂成政績！川普旋風畫句點 難再當共和黨寵兒

騷亂成政績！川普旋風畫句點 難再當共和黨寵兒
3前總統小布希、柯林頓和歐巴馬 齊聲譴責川普

3前總統小布希、柯林頓和歐巴馬 齊聲譴責川普
不甩拜登 川普：不參加1月20日就職典禮

不甩拜登 川普：不參加1月20日就職典禮