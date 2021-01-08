大法官湯瑪斯之妻曾發文支持6日挺川集會 引發爭議

圖為保守派最高法院大法官湯瑪斯(Clarence Thomas)。Getty Images

挺川群眾6日在華府舉辦「拯救美國 大遊行」(Save America March)集會之後，暴民攻佔國會大廈。保守派最高法院大法官湯瑪斯(Clarence Thomas)的妻子吉妮‧湯瑪斯(Ginni Thomas)6日曾於臉書 發文支持這場集會，並分享網路直播聯結，後續發文更寫道「站出來，或者幫忙禱告」，引發爭議。吉妮‧湯瑪斯的臉書發文已經修改，文末寫道「註明：寫在國會大廈發生暴力之前」。

吉妮‧湯瑪斯6日在臉書發文支持「讓美國再度偉大」(MAGA)群眾在華府舉行的集會，並表示觀看直播的最佳方式是透過「右側廣播台」(Right Side Broadcasting)網路聯結，以及C-Span的國會實況轉播。她在文中寫道：「愛著讓美國再度偉大群眾！」

她在後續發文寫道：「上帝保佑你們每一個人。站出來，或者幫忙禱告！」但這則發文如今已經過編輯，文末寫著「註明：寫在國會大廈發生暴力之前」。

由於湯瑪斯是立場最為保守的大法官之一，吉妮‧湯瑪斯過去幾個月來公開支持川普 的選舉陰謀論，引起輿論注意。

根據媒體報導，吉妮‧湯瑪斯是保守派說客出身，也是曾經為川普輔選的川普鐵粉，社群網站有著許多她頭戴「讓美國再度偉大」標語紅色棒球帽、舉著川普選舉海報的照片。她經常在個人臉書分享各種陰謀論，曾經在一則臉書發文中寫道：「沒有人比民主黨員傷害美國更多。」

紐約時報2020年2月報導指出，吉妮‧湯瑪斯多次向川普團隊施壓，要求開除對川普不夠忠誠的政府官員。報導指出，吉妮‧湯瑪斯也向川普團隊提供了一份她所擬訂的名單，主張應該由這些人物填補政府官員遭到踢除之後的職位空缺。