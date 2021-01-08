眾院助理議長：下周啟動彈劾川普程序

眾議院助理議長克拉克今天表示，民主黨籍眾議員下周就會推動彈劾川普的程序。Getty Images

繼美國總統川普 的支持者6日闖入國會大廈造成議事中斷後，眾議院助理議長克拉克今天表示，民主黨 籍眾議員下周就會推動彈劾 川普的程序。

克拉克（Katherine Clark）接受有線電視新聞網（CNN）訪問時說：「川普必須被拔除職位。我們將運用手中一切工具來推動，確保這件事成真，以保護我們的民主。」

克拉克說，若是副總統潘斯（Mike Pence）不願依據憲法第25修正案來將川普免職，「我們將推動彈劾程序」。

路透社報導，民主黨籍國會議員今天評估，是否對川普發動沒有前例的第二次彈劾。眾議員有權彈劾總統，2名民主黨幕僚透露，民主黨籍眾議員今天中午將召開視訊會議，討論接下來的行動。

民主黨籍眾院議長波洛西（Nancy Pelosi）和參院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）昨天要求潘斯和川普內閣依據憲法第25修正案的規定行事。按照規定，若總統無法交卸職務，副總統和內閣有權解除總統權力。但一名顧問表示，潘斯反對這麼做。

波洛西、舒默和其他民主黨國會領袖要求，若潘斯和川普內閣拒絕採取行動將川普免職，應立即推動彈劾程序。民主黨總統當選人拜登（Joe Biden）預定在20日就職。