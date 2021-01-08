我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾2150萬確診 伊州破百萬

潘斯會「補刀」川普？白宮眾叛親離與第25修正案

新研究：輝瑞疫苗似能抵抗新冠變種病毒

編譯周辰陽／即時報導
新冠肺炎肆虐全球，首見於英國與南非的新變種病毒株更來勢洶洶，但最新研究指輝瑞/BioNTech疫苗可能有效對抗其中一個關鍵的突變。路透
新冠肺炎肆虐全球，首見於英國與南非的新變種病毒株更來勢洶洶，但最新研究指輝瑞/BioNTech疫苗可能有效對抗其中一個關鍵的突變。路透

新冠肺炎肆虐全球，首見於英國與南非的新變種病毒株更來勢洶洶，但最新研究指輝瑞/BioNTech疫苗可能有效對抗其中一個關鍵的突變。

彭博新聞與路透報導，這項研究由德州大學醫學分部（University of Texas Medical Branch）的團隊進行，並且獲得輝瑞/BioNTech支援，在刊登和同儕審查前先行釋出。

研究團隊取得20名施打該疫苗的受測者血清，以檢驗突變病毒的反應，發現輝瑞/BioNTech疫苗似乎可產生一種保護性免疫反應，有效中和棘蛋白帶有N501Y突變的變異病毒，但該團隊並未全面研究的其他突變。

輝瑞公司一位首席病毒疫苗科學家多米澤（Phil Dormitzer）稱，N501Y突變可能是新變種病毒株傳播力更強的主因，學界也擔心它會讓病毒免被疫苗帶來的抗體中和，但就像他們之前檢測的15種突變一樣，輝瑞/BioNTech疫苗似乎也能有效對抗N501Y突變，「這是好消息，但不代表第17種突變就不會產生重大衝擊」。

多米澤指出，首見於南非的新變種病毒株中，E484K突變也令人擔心。研究團隊計畫未來幾周進行類似檢測，以觀察疫苗是否有效對抗首見於英國與南非的新變種病毒。

疫苗 變種病毒 南非

上一則

川普帳號該不該刪？這筆爛帳臉書、推特該好好算了

延伸閱讀

私人診所社區醫療機構 盼盡早獲疫苗

私人診所社區醫療機構 盼盡早獲疫苗
英新冠變種病毒喬州現蹤 18歲男患者沒旅行經歷

英新冠變種病毒喬州現蹤 18歲男患者沒旅行經歷
遭點名疫苗進度落後 喬治王子郡：需協助非批評

遭點名疫苗進度落後 喬治王子郡：需協助非批評
新冠住院飆新高 維州推進疫苗施打

新冠住院飆新高 維州推進疫苗施打

熱門新聞

警察拿著槍阻止挺川支持者進入國會大廈眾院內。美聯社

黑暗的一天！川粉衝入國會 5人死亡 70多人被捕

2021-01-07 02:00
儘管屢戰屢敗，川普似乎仍不肯放棄翻盤大選結果。（法新社）

川普最後希望落空！法官挺潘斯 要國會認證拜登當選

2021-01-02 10:44

1張圖看疫情：全美逾2150萬確診 伊州破百萬

2021-01-08 03:00
川普總統的支持者今天硬闖國會大廈。(Getty Images)

新聞透視／暴民動亂的罪魁禍首就是川普

2021-01-06 21:07
加州聖地牙哥媒體KUSI證實，被開槍擊中的女川粉是當地居民芭比特。芭比特曾在空軍服役14年，四度部署到海外。丈夫稱她是狂熱川粉，大家也都知道她是一位熱情愛國者。（畫面翻攝：YouTube/KUSI News）

畫面曝光！女川粉爬窗衝國會 遭警擊斃

2021-01-07 04:28
川普打算發動參眾議員在6日國會聯席會議上挑戰大選結果，但料將不會成功。（美聯社）

早知道傷心難免！國會聯席會議日 川普夢醒時

2021-01-03 09:42

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普承認交接新政府 暴民衝國會改口「令人髮指」

川普承認交接新政府 暴民衝國會改口「令人髮指」
潘斯違逆川普確認拜登勝選 賭上自身政治前途

潘斯違逆川普確認拜登勝選 賭上自身政治前途
趙小蘭將辭去運輸部長 國會暴動後首位內閣請辭

趙小蘭將辭去運輸部長 國會暴動後首位內閣請辭
美媒：國會山莊暴力後 白宮中國專家博明請辭

美媒：國會山莊暴力後 白宮中國專家博明請辭
騷亂成政績！川普旋風畫句點 難再當共和黨寵兒

騷亂成政績！川普旋風畫句點 難再當共和黨寵兒