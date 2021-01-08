新研究：輝瑞疫苗似能抵抗新冠變種病毒

新冠肺炎肆虐全球，首見於英國與南非的新變種病毒株更來勢洶洶，但最新研究指輝瑞/BioNTech疫苗可能有效對抗其中一個關鍵的突變。路透

新冠肺炎肆虐全球，首見於英國與南非 的新變種病毒 株更來勢洶洶，但最新研究指輝瑞/BioNTech疫苗 可能有效對抗其中一個關鍵的突變。

彭博新聞與路透報導，這項研究由德州大學醫學分部（University of Texas Medical Branch）的團隊進行，並且獲得輝瑞/BioNTech支援，在刊登和同儕審查前先行釋出。

研究團隊取得20名施打該疫苗的受測者血清，以檢驗突變病毒的反應，發現輝瑞/BioNTech疫苗似乎可產生一種保護性免疫反應，有效中和棘蛋白帶有N501Y突變的變異病毒，但該團隊並未全面研究的其他突變。

輝瑞公司一位首席病毒疫苗科學家多米澤（Phil Dormitzer）稱，N501Y突變可能是新變種病毒株傳播力更強的主因，學界也擔心它會讓病毒免被疫苗帶來的抗體中和，但就像他們之前檢測的15種突變一樣，輝瑞/BioNTech疫苗似乎也能有效對抗N501Y突變，「這是好消息，但不代表第17種突變就不會產生重大衝擊」。

多米澤指出，首見於南非的新變種病毒株中，E484K突變也令人擔心。研究團隊計畫未來幾周進行類似檢測，以觀察疫苗是否有效對抗首見於英國與南非的新變種病毒。