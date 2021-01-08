川普帳號該不該刪？這筆爛帳臉書、推特該好好算了

美國6日爆發暴民攻占國會大廈的流血暴力事件後，臉書和推特的反應備受檢視。路透

過去四年來，社群媒體 公司任由美國總統川普 狂噴怒火和散播不實訊息，直到日前暴民衝進美國國會大廈釀成流血衝突、激起全球譴責聲浪，臉書 才終於採取行動將川普停權到至少任期結束，推特則封鎖川普帳號12小時後解封。哪種做法正確？

紐約時報專欄作家班辛格（Greg Bensinger）表示，臉書7日「無限期」封鎖川普帳號，至少封到總統當選人拜登就職後，這種做法「值得讚許」；他並痛批推特只封鎖川普帳號12小時就恢復的決定「可恥」，認為應採取更嚴厲行動，甚至把帳號刪除才對。

班辛格指出，川普暴露出社群媒體長久來的心態：願意睜隻眼閉隻眼，保留川普爭議性貼文，只要能吸引更多人點閱、延長平台逗留時間、多多轉傳分享。川普正是利用這種心態在線上大放厥辭，從輕描淡寫新冠肺炎疫情風險、傳播詆毀政敵的不實陰謀論，到恫嚇別國領袖、煽動對大選結果的懷疑等。任由這類貼文留在社群平台上將立下危險先例，讓意圖煽動群眾的政客和其他人起而效尤。

若一般人頻頻違反社群媒體公司政策，特別是發文叫唆暴力，早就被立即停權甚至立刻刪除帳號了。但川普因總統身分，一再獲得特別特遇。可想見社群平台公司未來仍可能繼續任由領袖人物暢所欲言，包括散播謊言、怨恨和不實資訊，只要這些訊息被視為有新聞價值。這也意味著，凡是擁有大批追隨者的大人物，使用平台的門檻就可放得比一般民眾低。

這與應有的做法背道而馳。

臉書執行長查克柏格7日發布聲明，解釋這回封鎖川普帳號的情況有「根本上的不同，涉及使用我們的平台煽動對民選政府的暴動叛亂，我們相信繼續讓總統（川普）在這段時期使用服務的風險實在太大」。

但另一方面，查克柏格也說：「我們相信，大眾有權取得儘可能廣的政治演說閱聽管道，即使是爭議性演說。」班辛格認為這段話是「轉移焦點」，畢竟臉書的律師明白，移除或封鎖內容在公司權限之內，而川普以總統之尊，多的是其他管道可發抒己見、與選民溝通。

班辛格說，社群媒體網站已被有人心士當作動員群眾並策劃攻擊之處，一如去年綁架密西根州長未遂案所示。暴民本周利用Parler這類右傾社群網站，指揮群眾攻入國會大廈，避開警方偵查。難道臉書和推特也希望淪落至此，成為「公職人員叫唆暴動、撒謊的安全空間」，只因他們能帶進可觀的網路流量？

班辛格宣稱：2021年1月6日美國國會大廈遭暴民攻占當天，應視為社群媒體「算總帳之日」。臉書和推特理應扮演關鍵角色，讓美國乃至全世界的民主能重拾真相與正直。履行這項任務，比衝高公司獲利更重要。

這意味對高知名度帳號採取更直接、人為的調節；更醒目的警示標籤；可延緩貼文上傳的軟體，好讓這些內容在廣獲閱覽前能先審視，特別是在緊張情勢升高時刻；以及更願意將川普這類危險帳號暫時停權，或甚至完全封鎖。

班辛格說，更積極巡視社群媒體網站有其風險和阻力。公司股東可能擔心廣告營收下滑，議員可能嚴懲封殺用戶的平台，包括祭出更嚴的監管，甚至撤除網路言論免責的法律保護傘。但暴民攻擊國會事件不容許再發生，倘若這些公司等到暴動爆發後才採取行動，恐怕為時已晚。