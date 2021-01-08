潘斯會「補刀」川普？白宮的眾叛親離與憲法第25修正案

期待潘斯出手『解除川普的總統職權』，但副總統仍無決定...」美國國會6日遭川普支持者「攻陷」事件，對本就不穩的美國政壇造成巨大的海嘯式漣漪。路透

「期待潘斯出手『解除川普 的總統職權』，但副總統仍無決定...」美國 國會6日遭川普支持者「攻陷」事件，對本就不穩的美國政壇造成巨大的海嘯式漣漪。繼7日清晨，美國國會正式認證了「拜登當選總統」後，同日稍晚川普總統也錄影現身，除了譴責入侵國會的行動外，亦強調「美國是時候冷靜療傷」並承諾「一定會順利和平地交接政權」；但同一時間，國會民主黨 黨團與部分共和黨人，卻對川普煽動示威者衝國會的行為極為憤怒，並正式請求副總統潘斯（Mike Pence）與內閣團隊，應即刻依據美國憲法《第25修正案》第4條規定「即時解除『失能者』川普的總統職權」——但有意思的是，用《25修正案》拔掉川普的想法，並不是民主黨人的靈感，而是來自於6日國會失陷後，「川普內閣的部長們主動放出的憤怒風聲。」

「我剛才經歷過了一場激烈的選戰，大家高亢的情緒都還沒退散。但現在，各種激情必須沉澱下來，我們必須重拾冷靜。我們必須重新振作，隨美國的日常一同回到正軌。」在7日晚間的錄影演說中，一反過往亢奮的川普總統，態度平靜表示：

「如今，國會已經認證了選舉結果——一個新的執政團隊，將於1月20日如期就職——我現在的關注重點，將確保政權交接能夠順暢、有序地無縫接軌。此刻，我期待國民彼此能夠開始療傷、和解。」

在簡短的發言中，川普並雖然完全沒有提到「拜登」與「民主黨」，也沒有明白地自稱「敗選」或表示「祝福」、「恭喜」對手之意；但語末，他卻特別安撫了自己的支持者「我知道大家都很失望...但我也想讓你們知道：我們共同的偉大旅程，接下來才正要啟航...」，因此在各方媒體的解讀與判斷中，也都以「川普首度『親自承認』敗選」為題，鬆一口氣地面對這場漫長分裂的結局。

在7日晚間的錄影演說中，川普總統一反過往亢奮，態度平靜。路透

川普的「平靜認輸」雖然貌似回到常軌，但在國會被川普支持者攻陷之後，華府政壇與主流輿論的氣氛，卻已徹底失去對川普的耐心——儘管川普的總統任期只剩下最後13天就要離去，但在示威者占領國會的同一時間，華府政壇卻同步響起呼聲：「快使用〈憲法第25修正案〉拔掉川普，以免他繼續拉著美國自爆下去！」

美國憲法《第25修正案》的主要內容，是規範總統緊急接班的順位與政權接管程序。其一開始訂定的緣由，本是因為1963年甘迺迪總統的刺殺案；但其中的第4條內容，卻授予副總統「得於總統失能、重大不適任...等無法有效執政的情況下」，經內閣部長級成員的多數同意，「解除總統職務並取而代之」的備案機制。

此一程序，在《第25修正案》於1967年通過後，曾多次談論但不曾啟用——假設潘斯真的如同「外部建議」一般，連同內閣部長成員拔掉川普的總統職權，副總統將即刻成為「臨時代理總統」。

雖然按照程序，「臨時代理總統」的合法性還需要國會兩院表決授權，被拔官的原總統也可在「職權凍結」的前題下，向國會提出反抗提案救濟；但由於目前離1月20日新任總統政權交接只剩13天，預料國會將沒有足夠的時間來審核或推翻程序，因此「潘斯暫任總統」也才會變是為「當前最簡單暴力，卻也最能直接避免政權交接再生變數」的非常過渡之計。

「今天早上，民主黨兩院黨團已撥通了潘斯副總統的電話，正式促請他啟動《憲法第25修正案》的機制，此舉將授權總統與多數的內閣部長拔除現任總統的職權。但直到下午為止，我們還沒有收到副總統先生的回覆。」

1月7下午，民主黨籍的美國眾議院院長波洛西（Nancy Pelosi）與舒默（Chuck Schumer），也正式致電潘斯施壓。但對此，潘斯則不予置評（幾個小時後，當晚川普才終於出面，發出上述的「敗選和解錄影」），因此波洛西等人才加碼揚言：如果共和黨政府不願啟動《第25修正案》，民主黨團則將重新發出「總統彈劾案」，力求在1月20日前把川普拉下台。

川普的「平靜認輸」雖然貌似回到常軌，但在國會被川普支持者攻陷之後，華府政壇與主流輿論的氣氛，卻已徹底失去對川普的耐心。路透

假設潘斯真的如同「外部建議」一般，連同內閣部長成員拔掉川普的總統職權，副總統將即刻成為「臨時代理總統」。路透

拉下一個任期只剩下13天的「倒數總統」，究竟有甚麼意思？就現實難度而言，潘斯與《第25修正案》，將是川普最後13天任期的唯一實質威脅；民主黨揚言的國會彈劾案，於時間、參議院分布優勢來看，都不可能在1月20日前有效過關。

但對於民主黨團——甚至是零星的共和黨參眾議員而言——川普6日親口要求支持者「衝向國會！」、「大家都該誓死戰到底！」（Fight like hell!），以及過程中拒絕譴責暴力入侵，反而公開對入侵者喊話「我愛你們！你們都很特別！」的行為，已經嚴重偏離正常執政者的邏輯底線，因此拔官川普不僅是為了確保政權交接「不會再出問題」，同時也是封殺「川粉暴走式政治」的終極表態。

根據當前規則，如果總統被國會彈劾免職者，未來是否可以重新投入公職選舉？將因為前科在案，而需要屆時的國會審核同意；但如果是因《第25修正案》 被拔掉，後續則不會有相應的前科與再選資格限制。

那麼潘斯怎看呢？根據紐約時報引述的幕僚說法，「潘斯總統不認為此時應該拔掉川普，他本人並不支持啟動《第25修正案》！」但曾多次從川普政府取得重要獨家的Axios白宮線卻強調：潘斯對《第25修正案》並沒有抱持既定立場，

「因為直到波洛西來電之前，內閣團隊裡都沒有人親自、正面、或以各種正式的討論方式，當面和他提出『拔官川普』的選項！」

但潘斯團隊之所以向Axios強調「沒人和我們討論過《第25修正案》」，其背後存在著極其微妙而幽微的「政治立場澄清」——因為在民主黨公開提案之前，「川普內閣團隊的部長級成員」，6日下午就已透過NBC新聞在內的多家權威媒體「親口」放出風聲，指川普的部長們正在激烈討論：是不是應該拱潘斯出面接管政權，「以避免川普失控擴大美國的政治自爆！」

川普內閣團隊的部長級成員6日下午就已透過NBC新聞在內的多家權威媒體放出風聲：是不是應該拱彭斯出面接管政權，「以避免川普失控擴大美國的政治自爆！」 美聯社

正因如此，〈第25條修正案〉才會在６日下午成為美國熱搜關鍵字。再加上其發出條件，必須由「副總統＋過半內閣部長級官員」共同聲明簽字才能啟動，因此除非內閣團隊有所質疑或鬆動，否則仍然在野的民主黨團對於此案皆屬絕對被動。

但「親口放風聲的部長級官員」究竟是何人？第一時間裡，華府記者團之間也都激烈的篩選與探聽，眾人都清楚白宮幕僚團與內閣成員中，「很多人都急著『跳船求生』與川普切割」，從6日開始就有不少高級幕僚——像是年輕有為、在東亞以「知中鷹派」聞名的白宮國安副顧問博明（Matt Pottinger）——選擇即日辭職，「但部長級人物與《第25修正案》...則又是另一層級的大事！」

相關的謎團一直到7日下午，才終於出現了大概的眉目——華裔出身的美國運輸部長趙小蘭（Elaine Chao），率先因為不滿川普煽動支持者入侵國會，而正式提出辭呈「割席川普」。

「昨天，我國正遭遇一起極為創傷，卻完全可以避免的不衝突，原因是總統的支持者們，響應他早前的不理性號召，暴力攻入了國會山莊——我相信許多人和我一樣，這種過分行為著實惱人，而我也完全無法接受。」

趙小蘭辭職之後，另一名與川普私交密切的內閣官員——教育部長狄弗斯（Betsy DeVos）——也以相同理由跟進請辭。但作為內閣第一個跳船部長的趙小蘭，不僅是從川普就職後的「第一期內閣」作到今天的開朝元老，更是共和黨大老、參議院多數黨領袖麥康諾（Mitchell McConnell）的妻子，因此公開點名罵總統的宣戰表態，亦較其他請辭更加重磅、更具威脅。

內閣第一個跳船部長的趙小蘭，不僅是從川普就職後的「第一期內閣」作到今天的開朝元老，更是共和黨大老、參議院多數黨領袖麥康諾的妻子。美聯社

台北出生的趙小蘭，是在小布希內閣內嶄露頭角的爭議人物。在川普上任之前，掌握共和黨主黨團主流派力量的麥康諾與趙小蘭，雖然對川普的崛起有所疑慮；但在川普當上總統之後，兩人卻與白宮合作密切，趙小蘭被任命成運輸部長官運亨通，大力支持任命的麥康諾也在參議院裡，成為屢屢為川普擋下各種不力提案的「國會禁衛隊」。

然而在過去兩年裡，民主黨國會黨團與民間調查卻開始懷疑：趙小蘭與麥康諾兩人，並沒有遵守利益迴避程序，反而透過內閣與國會的執政權力裙帶關係，在航運、地方建設預算與境外投資項目中，與中國企業「糾纏不清」並因此圖利。相關「中國疑慮」也特別指向了趙小蘭的家族事業，並引發了國務院與運輸部內部的政風調查。

相關政治疑慮，讓許多激烈的川普支持者把「親中政客」標籤，急忙地貼向麥康諾夫婦倆人。但尷尬的是，運輸部的獨立調查與國務院的政風任務，卻在2020年5月被「川普本人」親手下令中斷——爭議而突然的作法，一度引發國會的不滿與質疑，而此舉也因此被視為川普團隊為「選戰考量」的政治交換，最終各種調查也就在川普自己的出手下「被不了了之」。

雖然在2020年總統大選過後，自己成功連任肯塔基參議員的麥康諾，一度認可川普的「選舉不公上訴」戰略；但當各地的訴訟連環失敗後，失去耐心的麥康諾也終於在去年底公開承認「勝選的是拜登」，除了主動壓制共和黨參議院主流派對「拜登當選認證」的選舉人團票的狙擊，更在6日國會認證程序上，發表了一場「變臉式」的激昂演說，反過頭來譴責川普與其支持者「死不認輸與現實脫節，讓美國的民主選舉變成歷史嘲諷的鬧劇」。

正因為麥康諾與川普的關係高度緊張，趙小蘭在川普內閣中又速來享有「穩如泰山」的不動地位，因此在最後時刻的跳船與狠話抨擊，也具有極為強烈的轉向意味，顯示共和黨內的主流派，正竭盡全力想要「與川普切割」。

趙小蘭與麥康諾兩人，並沒有遵守利益迴避程序，反而透過內閣與國會的執政權力裙帶關係，在航運、地方建設預算與境外投資項目中，與中國企業「糾纏不清」並因此圖利。路透

然而趙小蘭的辭職與公開「造反」，是否足以推動《第25修正案》的動作？被推上刀尖的潘斯，團隊也正面對著「騎虎難下」的進退兩難。

拒絕川普「推翻選舉人團認證」指示的潘斯，在過去一個月內與川普的關係極度緊張。幕僚團隊向路透表示：川普已經把潘斯「當成下人霸凌」有好段時日，雙方的緊張與不滿，主要就是1月6號的認證問題，這也是國會程序啟動之前，潘斯一直說法游移、不願直面表態以免淪為「川普沙包」的原因。

事實上，政壇人脈極廣、對美國傳統保守派也有相當號召力的潘斯，此前就積極爭取成為「川普接班人」與共和黨主流派搭橋者的新共主地位。因此在川普內閣屢屢分裂、開除、與主子翻臉的政治肥皂劇中，潘斯一直態度低調、明哲保身。

但正因為潘斯「更上一層樓的野心」頗為明確，在川普應對問題上，立場反而更加綁手綁腳——像是在國會之亂的同時，潘斯的幕僚長蕭特（Marc Short），6日下午就被川普下令「取消白宮出入權限」，以報復他建議潘斯不要狙擊選舉人團票認證的「背叛行為」；但同一時間，因國會被入侵而緊急被隨護送到避難室的潘斯，卻也對川普煽動支持者圍攻國會的行為極為憤怒，他的老友共和黨參議員殷霍夫（Jim Inhofe）就表示：

「我和潘斯認識大半輩子了...我從沒見過他和今天一樣如此暴怒。」

路透與華盛頓郵報認為：以潘斯的保守個性，很難預期他會在最後13天出手，成為「手動拔川」的史上第一人；但如果他不積極動作，無論是現在或未來，都可能成為黨內「川粉針對的頭號歷史罪人」，因此是不是應該主動出擊、扛起共和黨主流派與川普時代切割的檄文旗幟？對於潘斯團隊而言，也是攸關後續發展與歷史定位的為難僵局。

然而共和黨內的其他「挺川派」，似乎就沒有潘斯那麼多包袱與責任。像是6日在國會上，為了「狙擊拜登勝選認證」而慷慨激昂的德州參議員克魯茲（Ted Cruz），在國會被入侵後卻徹底「安靜」，就算當晚重回議場也都不再就早先立場多有發言。

一直到7日下午，在華府政壇以「精算梟雄」形象聞名的克魯茲，才終於完成沙盤推演，並公開在訪問中選擇與川普切割：「對啦！國會今天會被暴徒攻陷，我認為川普總統也有責任。雖然暴徒們必須要為自己的犯罪行為承擔代價，但我認為川普憤怒的煽動言論是魯莽不理性的，這很要命。」

「是不是應該解除川普的總統職權呢？這個嘛...我想我們都已經進入最後的倒數13天了，反正1月20日一到，他無論如何都是要走人的嘛！不過總統這次的態度和他的發言，真的是太超過了，我認為這很不負責任、我認為這非常魯莽，我也認為他最好要有『自知之明』！」