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亡羊補牢！6200國民兵增援華府 加建7呎高鐵欄柵

編譯盧炯燊／綜合7日電
軍方稱已動員近6200名國民兵至華府，國會大廈周圍已臨時加建七呎高鐵欄柵以加強安全。(Getty Images)
軍方稱已動員近6200名國民兵至華府，國會大廈周圍已臨時加建七呎高鐵欄柵以加強安全。(Getty Images)

在發生國會遭暴徒闖入事件後，國民兵到底是由副總統潘斯或川普總統下令派遣，7日成了各說各話的羅生門；但保衛首都已成當局要務，軍方聲稱，已動員近6200名國民兵至華府，國會大樓周圍已臨時加建七呎高鐵欄柵以加強安全。

陸軍部長麥卡錫(Ryan McCarthy)7日向媒體表示，已動員德拉瓦州、維吉尼州、新澤西州、馬里蘭州、紐約州及哥倫比亞特區的國民兵，儘管細節仍在商討，但部署部隊是要為首都及國會大樓提供安全保障。

他又說這些國民兵部署不少於30天，其間會與國會山莊的警察局及市長辦公室協調，確保所有支援機制全部到位；換言之，國民兵保衛首都會直至總統當選人拜登宣誓就職之後一段時間。

此外，川粉暴民6日攻陷國會後，各方消息皆顯示，防範暴力攻擊行動的升級，是由副總統潘斯下令，才促成決定由哥倫比亞特區的國民兵保衛國會大樓，並非川普總統。

據知情者透露，在挺川暴徒闖入國會期間，川普仍拒絕在國會山莊部署國民兵；不過，川普7日卻透過一段錄影，宣稱國民兵是他派的。

國防部一名高層向有線電視新聞網(CNN)透露，川普政府本周初表示，由執法部門負責保護聯邦設施，然而隨著局勢變得愈來愈危險，國防部6日收到由國民兵提供額外增援的請求。

代理國防部長米勒(Christopher Miller)的參謀長巴特爾(Kash Patel)7日發出聲明指，川普與米勒「多次談到哥倫比亞特區國民兵請求前往增援」，但沒有說明是否到華府加強保衛。

最後米勒批准請求，在5日及6日的親川普示威期間，將哥倫比亞特區國民兵部署到首都內以支持地方當局。

與此同時，7日早上，國會大樓外加建七呎高，掛有「不可攀越」(nonscalable)標誌的黑色鐡欄柵；官員表示，拜登即將舉行總統就任儀式，加設欄柵屬於「預防措施」。

暴力衝擊過後，國會大樓內多個地方都滿目瘡痍，就連拜登1月20日舉行就職典禮的舞台也遭嚴重破壞。

在整個4日早晨，仍然可以看到清理人員在國會大樓內工作，打掃玻璃碎片，扔掉暴徒丟棄的標語橫幅，其中一些寫著「停止偷愛國者」，還有一些「使美國再次偉大(MAGA)」的紅色帽子。

軍方稱已動員近6200名國民兵至華府，國會大廈周圍已臨時加建七呎高鐵欄柵以加強安...
軍方稱已動員近6200名國民兵至華府，國會大廈周圍已臨時加建七呎高鐵欄柵以加強安全。(路透)

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