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洗白？朱利安尼譴責暴力 但堅稱示威者有理由

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洗白？朱利安尼稱暴力該譴責 但抗議者有正當理由

編譯潘勛／綜合7日電
川普私人律師朱利安尼。（路透）
川普私人律師朱利安尼。（路透）

挺川暴民6日衝進國會山莊後，川普私人律師朱利安尼企圖洗白自己叫唆暴亂的角色，指稱「暴力該譴責」，但抗議者實有正當理由；密蘇里州堪薩斯星報(Kansas City Star)指責州內選出的聯邦參議員霍利(Josh Hawley)帶頭攻擊民主體制，堪稱「手沾鮮血」；衝進國會山莊的極右團體「驕傲男孩」(Proud Boys)更誇稱他們把政客嚇壞了。

朱利安尼在推特發文說，「我們的目標在追求誠實的投票，終結選舉舞弊，以免選舉變成戰術，往後權貴、專挺民主黨的媒體一再使用。」

朱利安尼另無的放矢，指責左派抗議者設法挑釁挺川群眾，才叫群眾不得不起義，造成五人死亡憾事；他寫說，「反法西斯主義運動」(Antifa)參與其間，不容卸責，但沒提供絲毫證據佐證自己說法。

堪薩斯星報：霍利雙手沾滿鮮血

堪薩斯星報7日在網站首頁刊登社論，義正詞嚴寫道，霍利帶頭，想阻擋國會認證選舉人團投票結果，引爆6日國會山莊事件，攻打民主體制，企圖由國會搞政變，堪稱雙手沾滿鮮血。

社論進一步寫道，由川普支持者組成的「暴民」衝進國會山莊，勒令推翻川普連任敗選的結果，造成五人死亡，「最該負責的莫過川普總統。」

川普跟他盟友幾周來鼓吹不實說法，指稱選舉被偷走，最後更呼籲支持者6日進軍國會出莊，宣洩不滿。星報指責說，結果便是發生暴動；社論另直指霍利：「落到這種地步，你說不曉得是誰帶頭的，那你就是縮頭烏龜。」

「驕傲男孩」成員及其他極右分子衝進國會山莊，引發暴亂，事後該團體在官網Telegram放話，非但毫無悔意，還暗示要繼續讓社會「不寒而慄」；「有好幾個小時，我們的集體力量叫華府政客陷入絕對恐怖，叛國的卒子(指警察)也嚇壞了。」

「驕傲男孩」說，該團體絕不會懷憂喪志，還會成長，團結起來，叫邪惡的治國菁英既驚又恐。

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