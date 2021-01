洗白？朱利安尼稱暴力該譴責 但抗議者有正當理由

挺川暴民6日衝進國會山莊後,川普 私人律師朱利安尼企圖洗白自己叫唆暴亂的角色,指稱「暴力該譴責」,但抗議者實有正當理由;密蘇里州堪薩斯星報(Kansas City Star)指責州內選出的聯邦參議員霍利(Josh Hawley)帶頭攻擊民主體制,堪稱「手沾鮮血」;衝進國會山莊的極右團體「驕傲男孩」(Proud Boys)更誇稱他們把政客嚇壞了。

朱利安尼在推特發文說,「我們的目標在追求誠實的投票 ,終結選舉舞弊,以免選舉變成戰術,往後權貴、專挺民主黨的媒體一再使用。」

朱利安尼另無的放矢,指責左派抗議者設法挑釁挺川群眾,才叫群眾不得不起義,造成五人死亡憾事;他寫說,「反法西斯主義運動」(Antifa)參與其間,不容卸責,但沒提供絲毫證據佐證自己說法。

Our cause is to obtain an honest vote and to end voter fraud before it becomes a permanent tactic of the enabled and media protected Democrat Party.



Violence is rejected, condemned and counter productive.



Antifa involvement is no excuse.



It contradicts our values.