川普1/20卸任前 民主黨仍有2方法趕他下台

部分國會民主黨人呼籲在川普1月20日卸任前將他免職。路透社報導，有兩種方法可讓川普提前下台。(美聯社)

美國 總統川普 的支持者昨天硬闖國會大廈，引發部分國會民主黨人呼籲在川普1月20日卸任前將他免職。路透社報導，共有兩種方法可讓川普提前下台。

在美國國會大廈爆發混亂場面前，川普拒絕將政權和平轉移給民主黨總統當選人拜登，他對數以千計抗議人士發表演說，重覆指控稱，總統大選從他手中被偷走。

免除美國總統職務有兩種方法，包括彈劾 及美國憲法第25修正案。無論是其中哪種情況，美國副總統潘斯（Mike Pence）都將接掌白宮，直到拜登就任總統。

報導指出，「彈劾」一詞常被誤解為意指將總統免職。事實上，彈劾僅意指眾議員提出總統從事「嚴重犯罪與輕罪」的指控，類似刑事案件的起訴。

若眾議院435席議員中，以簡單多數通過名為「彈劾條款」的指控，彈劾程序將移送參議院審理，參議院將審理判定總統是否有罪。美國憲法規定需要參議院2/3席次同意，才能將總統定罪或免職。

美國密蘇里大學憲法學教授鮑曼（Frank Bowman）表示，川普「可謂已經煽動叛亂」或試圖推翻美國政府。

但鮑曼指出，也能以較一般罪行彈劾川普，包括不忠於美國憲法及未能信守總統就職誓詞。國會有定義嚴重犯罪及輕罪的決定權，不侷限於具體刑事犯罪。

鮑曼還提及，美國憲法第25修正案的歷史明確顯示，這項修正案適用情況是總統喪失能力及無法履行職責，例如生理或精神疾病。

鮑曼指出，這是政治事務，潘斯援引憲法第25修正案的機會微乎其微，因為他將不情願這麼做，且因為有強烈主張認為，川普尚未到喪失能力至不適任程度。