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趙小蘭將辭去運輸部長 國會暴動後首位內閣請辭

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趙小蘭將辭去運輸部長 國會暴動後首位內閣請辭

記者羅曉媛張文馨／華盛頓報導
聯邦運輸部長趙小蘭7日宣布，計畫在1月11日辭任部長一職。(美聯社)
聯邦運輸部長趙小蘭7日宣布，計畫在1月11日辭任部長一職。(美聯社)

繼白宮國安會副國安顧問博明，川普政府內閣最高階華裔官員、聯邦運輸部長趙小蘭計畫在1月11日辭任部長一職，這是繼川普支持者6日「攻占」國會引發川普政府團隊辭職潮之後，首位請辭的內閣官員。

「華盛頓郵報」報導，不便具名的消息人士證實，趙小蘭在7日下午稍早透露辭職的決定，她在寫給員工的電郵草稿中指，「昨天，我們的國家經歷了一場完全可以避免的創傷事件，總統的支持者在其演說後圍攻國會大廈。」她說，「我相信你們很多人也感同身受，這件事深深的煩擾到我，我無法置之不理。」

趙小蘭宣布辭去運輸部長一職，11日生效，運輸部也會協助總統當選人拜登任命的部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）接手工作。

趙小蘭是美國歷史上首位入主內閣的亞裔女性，也是首位華裔部長，她的先生是參院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)；麥康諾6日在國會認證總統大選的聯席會議上表示，若選舉只靠單方面指控就能推翻，長久捍衛的選舉人團將不復存在，他呼籲共和黨同量支持尊重這套系統的基本規則。他以「一場失敗的叛亂」譴責川普支持者的行為，並斥這群人為「瘋狂群眾」（unhinged crowd）。

川普 趙小蘭 共和黨

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