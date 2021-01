波洛西辦公室擺拍男子 臉書透露早有暴力準備

川普 支持者因不滿選舉結果6日攻占國會山莊,期間一名白人男子蹺腳在波洛西辦公桌擺拍的照片在網路瘋傳,該60歲男子巴內特(Richard Barnett)是阿肯色州居民,上周六曾發臉書 批評眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)把「白人國家主義者」(white nationalist)用作貶義(derogatory term);他的臉書內容也顯示早有暴力準備。

「我是白人,無可否認;我是國家主義者,我把國家放在首位,這讓我成為白人國家主義者。」他在以化名運營的臉書頁面說,非國家主義者應「滾出我們的國家」。

四天後,巴內特就被拍到躺在波洛西辦公椅、蹺腳上辦公桌的畫面,還成為此次川普支持者圍攻國會風暴的標誌性一幕。

暱稱「比戈」(Bigo)的巴內特6日稍晚向紐約時報記者證實,他就是照片中闖入波洛西辦公室的男子;他還展示自己從辦公室拿走的一個信封,堅稱自己不是偷竊,因為「我留了25分錢在她桌上」。

華盛頓郵報報導,根據兩個與巴內特有關的臉書帳號內容,他是一名川普支持者兼擁槍支持者,多次在社交媒體分享不實信息,聲稱這場選舉被偷走了,還斷言「有堆積成山的證據」顯示選票造假。

That’s Richard “Bigo” Barnett, 60, from Gravette, Ak., showing off the personalized envelope he took from Speaker Pelosi’s office. He insisted he didn’t steal it — “I left a quarter on her desk.” pic.twitter.com/aST7MCoRwP