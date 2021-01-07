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波洛西辦公室擺拍男子 臉書透露早有暴力準備

記者羅曉媛／華盛頓報導
示威者占領眾院議長波洛西的辦公室，還將腳翹上辦公桌。（Getty Images）
示威者占領眾院議長波洛西的辦公室，還將腳翹上辦公桌。（Getty Images）

川普支持者因不滿選舉結果6日攻占國會山莊，期間一名白人男子蹺腳在波洛西辦公桌擺拍的照片在網路瘋傳，該60歲男子巴內特(Richard Barnett)是阿肯色州居民，上周六曾發臉書批評眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)把「白人國家主義者」(white nationalist)用作貶義(derogatory term)；他的臉書內容也顯示早有暴力準備。

「我是白人，無可否認；我是國家主義者，我把國家放在首位，這讓我成為白人國家主義者。」他在以化名運營的臉書頁面說，非國家主義者應「滾出我們的國家」。

四天後，巴內特就被拍到躺在波洛西辦公椅、蹺腳上辦公桌的畫面，還成為此次川普支持者圍攻國會風暴的標誌性一幕。

暱稱「比戈」(Bigo)的巴內特6日稍晚向紐約時報記者證實，他就是照片中闖入波洛西辦公室的男子；他還展示自己從辦公室拿走的一個信封，堅稱自己不是偷竊，因為「我留了25分錢在她桌上」。

華盛頓郵報報導，根據兩個與巴內特有關的臉書帳號內容，他是一名川普支持者兼擁槍支持者，多次在社交媒體分享不實信息，聲稱這場選舉被偷走了，還斷言「有堆積成山的證據」顯示選票造假。

他在去年12月28日曾在臉書宣布自己打算參加6日的挺川遊行，還呼籲阿肯色的同胞作出犧牲、加入他；「這是我們的國家！！！」他寫道，「你能騰出一天時間嗎？請站出來！！！現在不(行動)，更待何時？」

他還對自己早先參加的政治活動表達失望，說只吸引到「一小撮人」；他十天前曾發布照片，顯示他和幾個人在阿肯色小岩城(Little Rock)州議會大廈門前抗議大選結果，他擺拍時手中拿著一把步槍。

在同一天的另一發帖中，他說自己在「踢踹和尖叫中來到這個世界，覆蓋在他人的鮮血裡」，「我也不怕以同樣的方式離開(go out the same way)」，配圖是他與胸前一把步槍的自拍，他身穿的polo衫印著力挺警察的「警察的命也是命」(Blue Lives Matter)標誌。

以巴內特署名的臉書帳號6日晚間已移除，他的另一個以二戰將軍巴頓(George Patton)命名的「George Reincarnated Patton」(轉世巴頓)帳號也在7日上午移除。

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