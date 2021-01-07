分析：美股為何無畏於國會暴亂？
川普的支持者衝進了美國國會大廈，以暴力企圖阻撓國會確認總統選舉人團的投票結果，但這個美國歷史上令人震驚的事件似乎未能撼動投資人信心，如果光看股市的表現，6日算是個好日子。道瓊工業指數收在歷史新高，並首度衝破31,000點大關，史坦普500指數也收高。
那麼，即使川普總統質疑選舉結果並主張過程舞弊，他成千上萬的支持者又硬闖國會大廈，華爾街為何能再創新高呢？理由很簡單：投資人在乎的不是現在發生的事情，反而是著眼於未來，以及對他們投資的企業或整體經濟可能帶來的影響。
根據CNN財經網報導 ，民主黨6日在喬治亞勝選，因而取得參議院控制權，為總統當選人拜登的經濟議程以及可能採取的更多經濟刺激措施，以協助美國從疫情復甦掃除了障礙。
儘管民主黨同時掌控國會參眾兩院及白宮控制，可能引發美國未來可能加稅的疑慮，但投資人仍選擇樂觀面-政府在危機期間提供更多幫助。
拜登還承諾大舉投資基礎設施和乾淨能源，目標是創造數百萬個就業機會，有利於工業和原料類股的股價；銀行和金融股也因未來利率可能走高而上漲，因為利率上升將提升金融服務的貸款業務的獲利。但科技類股因為未來可能面臨更多監管和審查而下挫。
因此，儘管國會大廈發生了前所未見的暴亂，華爾街仍然保持樂觀，就算股市從當天下午的高點回落 。華爾街認為，美國以前已經戰勝過內亂，這次也可以。
儘管目前的現實是疫情持續肆虐且染疫人數持續攀升，導致各州實施更嚴格的規定。但同樣，投資人可能採取長遠的眼光：預期拜登的新政府將兌現其承諾，採取有力行動幫助美國企業和勞工恢復原。
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