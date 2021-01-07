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分析：美股為何無畏於國會暴亂？

編譯林聰毅／綜合外電
川普的支持者以暴力方式闖入國會大廈企圖阻止議員確認總統選舉人團的投票結果，但華爾街 投資人不甩國會發生的暴亂，美股道瓊工業6日收盤再創新高，並衝破31,000點關卡。路透
川普的支持者以暴力方式闖入國會大廈企圖阻止議員確認總統選舉人團的投票結果，但華爾街 投資人不甩國會發生的暴亂，美股道瓊工業6日收盤再創新高，並衝破31,000點關卡。路透

川普的支持者衝進了美國國會大廈，以暴力企圖阻撓國會確認總統選舉人團的投票結果，但這個美國歷史上令人震驚的事件似乎未能撼動投資人信心，如果光看股市的表現，6日算是個好日子。道瓊工業指數收在歷史新高，並首度衝破31,000點大關，史坦普500指數也收高。

那麼，即使川普總統質疑選舉結果並主張過程舞弊，他成千上萬的支持者又硬闖國會大廈，華爾街為何能再創新高呢？理由很簡單：投資人在乎的不是現在發生的事情，反而是著眼於未來，以及對他們投資的企業或整體經濟可能帶來的影響。

根據CNN財經網報導 ，民主黨6日在喬治亞勝選，因而取得參議院控制權，為總統當選人拜登的經濟議程以及可能採取的更多經濟刺激措施，以協助美國從疫情復甦掃除了障礙。

儘管民主黨同時掌控國會參眾兩院及白宮控制，可能引發美國未來可能加稅的疑慮，但投資人仍選擇樂觀面-政府在危機期間提供更多幫助。

拜登還承諾大舉投資基礎設施和乾淨能源，目標是創造數百萬個就業機會，有利於工業和原料類股的股價；銀行和金融股也因未來利率可能走高而上漲，因為利率上升將提升金融服務的貸款業務的獲利。但科技類股因為未來可能面臨更多監管和審查而下挫。

因此，儘管國會大廈發生了前所未見的暴亂，華爾街仍然保持樂觀，就算股市從當天下午的高點回落 。華爾街認為，美國以前已經戰勝過內亂，這次也可以。

儘管目前的現實是疫情持續肆虐且染疫人數持續攀升，導致各州實施更嚴格的規定。但同樣，投資人可能採取長遠的眼光：預期拜登的新政府將兌現其承諾，採取有力行動幫助美國企業和勞工恢復原。

美國 投資 拜登

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