美企領袖被華府暴動嚇壞 呼籲應免職川普以維護民主

在發生國家暴亂事件後，提蒙斯領導的美國製造商協會（NAM）6日呼籲副總統潘斯與內閣合作，援引憲法第25修正案將川普總統免職，以維護民主。取材自delfino.cr

在發生川普 支持者闖入國會的暴力事件後，全美最具影響力商業團體之一的美國 製造商協會（NAM），6日呼籲副總統潘斯考慮將川普總統免職。

立場向來偏向共和黨 的NAM的聲明，可能是現代史上主要商業集團發表的最強有力政治聲明，而且象徵企業界與這位自詡執行長總統的決裂。

NAM的執行長、曾為共和黨選舉操盤的提蒙斯（Jay Timmons）在聲明中說，潘斯「應認真考慮與內閣合作，援引憲法第25修正案以維護民主」。

NAM的聲明及提蒙斯的說法顯示，美國企業對於民主受到攻擊倍感震驚。 NAM成立於1895年，是美國歷史最悠久，實力最強的商業集團之一，代表了全美50州的大小製造商。

提蒙斯說：「即將卸任的總統煽動暴力，企圖保住權力，任何舉出的領導人捍衛他，都違背對憲法的誓言，並拒絕民主而支持無政府狀態。」 他並表示：「這不是法律和秩序。這是混亂。這是暴民統治。這很危險。這是煽動叛亂，應該如此看待。」

企業界被「嚇壞了」。包括摩根大通（JPMorgan Chase）執行長戴蒙在內的大咖企業領袖也加入譴責國會暴力的行列。他在聲明中說：「我們選出的領導人有責任呼籲結束暴力、接受結果，並像我們的民主有數百年的歷史一樣，支持權力的和平移轉。 」

耶魯大學的執行長領袖學會創辦人索南菲爾德說，NAM的譴責是前所未見的。索南菲爾德說：「這個商業團體的所有人都嚇壞了。」他贊同NAM呼籲潘斯及內閣考慮動用憲法第25修正案，商業團體將做他們的後盾。

影片來源：世界新聞網