早就有跡可循！暴民攻擊美國國會非一天造成

川普支持者6日攻入美國國會大廈，阻止國會對拜登勝選的認證程序，爆發流血暴力衝突，舉世譁然。路透

去年11月美國總統大選 前，一些學者就預警選後爆發暴力事件的風險甚高。6日美國總統川普 的支持群眾攻入國會大廈阻止國會認證總統當選人拜登 勝選釀成流血暴力衝突，果然印驗這些預言。

約克大學災難與緊急應變管理教授羅茲迪斯基（Jack L. Rozdilsky）在財經網站MarketWatch撰文指出，自從川普在11月3日總統大選落敗以來，他不斷散播「選舉舞弊」陰謀論，許多人就擔心行事令人捉摸不定的川普不會善罷干休，在1月20日任期屆滿後平靜離開白宮。而川普口口聲聲高喊選舉遭竊奪的不實指控，可能對死忠支持者造成什麼影響，又可能對美國民主造成什麼傷害，都令人憂心。

總部在布魯塞爾的非營利、非政府機構「國際危機組織」（International Crisis Group）在大選前就提出警告，選後可能爆發暴力衝突事件。該組織通常對民主體制脆弱的地區發出警告，這卻是25年來首次針對美國示警。

事實上，美國在選前已顯露諸多警訊，預示有選舉暴力的潛在風險。這些風險因素包括：選民兩極對立、資源來源立場涇渭分明且互不信任，以及公民與民兵能輕易擁槍自重。

此外，選前美國社會已瀰漫著種族緊張氣氛，導火線是一名非裔男子佛洛依德（George Floyd）5月遭員警以膝蓋重壓頸部致死，引爆全美各地抗議活動風起雲湧。川普6月揚言動用「反叛亂法」（Insurrection Act ）鎮壓抗議人士，而且他的發言不但未讓暴力平息，反而挑起更多暴力。

但羅茲迪斯基指出，或許最危險的選舉暴力警訊，是川普動輒運用總統職位，作為助長社會分化和散播混亂種子的講壇。直到選舉日前夕，川普還推文說，法院若做出他不喜歡的判決，會縱容選舉舞弊，且會導致街頭暴力。 綜觀美國歷任總統發言，都從未把自己的選舉展望與選後暴力扯在一起，川普創下首例。

羅茲迪斯基並表示，根據學者霍格倫（Kristine Höglund）對戰後社會民主化的研究，一些情況的確會鼓動選舉暴力，包括：暴力被視為正當的政治工具、煽動者有取得武器的管道、對選舉得票數接近的錯誤解讀、濫用政治權力、動員武力等，都可能觸發選舉暴力。

令人遺憾的是，上述情況都存在於目前的美國社會，而且在6日美國國會大廈遭暴民攻擊事件中一覽無遺。

影片來源：世界新聞網