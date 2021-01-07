早就有跡可循！暴民攻擊美國國會非一天造成
去年11月美國總統大選前，一些學者就預警選後爆發暴力事件的風險甚高。6日美國總統川普的支持群眾攻入國會大廈阻止國會認證總統當選人拜登勝選釀成流血暴力衝突，果然印驗這些預言。
約克大學災難與緊急應變管理教授羅茲迪斯基（Jack L. Rozdilsky）在財經網站MarketWatch撰文指出，自從川普在11月3日總統大選落敗以來，他不斷散播「選舉舞弊」陰謀論，許多人就擔心行事令人捉摸不定的川普不會善罷干休，在1月20日任期屆滿後平靜離開白宮。而川普口口聲聲高喊選舉遭竊奪的不實指控，可能對死忠支持者造成什麼影響，又可能對美國民主造成什麼傷害，都令人憂心。
總部在布魯塞爾的非營利、非政府機構「國際危機組織」（International Crisis Group）在大選前就提出警告，選後可能爆發暴力衝突事件。該組織通常對民主體制脆弱的地區發出警告，這卻是25年來首次針對美國示警。
事實上，美國在選前已顯露諸多警訊，預示有選舉暴力的潛在風險。這些風險因素包括：選民兩極對立、資源來源立場涇渭分明且互不信任，以及公民與民兵能輕易擁槍自重。
此外，選前美國社會已瀰漫著種族緊張氣氛，導火線是一名非裔男子佛洛依德（George Floyd）5月遭員警以膝蓋重壓頸部致死，引爆全美各地抗議活動風起雲湧。川普6月揚言動用「反叛亂法」（Insurrection Act ）鎮壓抗議人士，而且他的發言不但未讓暴力平息，反而挑起更多暴力。
但羅茲迪斯基指出，或許最危險的選舉暴力警訊，是川普動輒運用總統職位，作為助長社會分化和散播混亂種子的講壇。直到選舉日前夕，川普還推文說，法院若做出他不喜歡的判決，會縱容選舉舞弊，且會導致街頭暴力。 綜觀美國歷任總統發言，都從未把自己的選舉展望與選後暴力扯在一起，川普創下首例。
羅茲迪斯基並表示，根據學者霍格倫（Kristine Höglund）對戰後社會民主化的研究，一些情況的確會鼓動選舉暴力，包括：暴力被視為正當的政治工具、煽動者有取得武器的管道、對選舉得票數接近的錯誤解讀、濫用政治權力、動員武力等，都可能觸發選舉暴力。
令人遺憾的是，上述情況都存在於目前的美國社會，而且在6日美國國會大廈遭暴民攻擊事件中一覽無遺。
影片來源：世界新聞網
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