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伊凡卡火上加油！稱闖國會暴徒「愛國者」遭砲轟急刪文

編譯張君堯／綜合報導
美國聯邦參眾兩院6日舉行特別聯席會議之際，大批川普支持者闖入國會大廈震驚國際，總統川普的長女伊凡卡竟發推將暴徒稱為「愛國者」，雖火速刪文旦早已引發譁然。（Getty Images）
美國聯邦參眾兩院6日舉行特別聯席會議之際，大批川普支持者闖入國會大廈震驚國際，總統川普的長女伊凡卡竟發推將暴徒稱為「愛國者」，雖火速刪文旦早已引發譁然。（Getty Images）

美國聯邦參眾兩院6日舉行特別聯席會議之際，大批川普支持者闖入國會大廈，總統川普的長女、現任白宮高級顧問伊凡卡（Ivanka Trump）稍早在推特上稱暴徒為「愛國者」，事後她火速刪文。

伊凡卡推文雖然呼籲「暴力行為必須停止」，卻同時稱暴徒為「美國愛國者」（American Patriots），受到網友大肆抨擊，伊凡卡也立刻刪文，但各大媒體早已截圖，記者也紛紛發推文質疑她是否認為那些人是愛國者。

伊凡卡隨後轉發推文回覆：「不，和平示威才是愛國，暴力不容接受，我們必須最嚴厲譴責。」

川普的長子小唐納（Donald Trump Jr.）則在推特上，呼籲父親的支持者「保持冷靜」，但並未明確表達希望川粉撤離國會大廈的意思，他在推文中強調「這件事情是錯誤的，並不是我們的本質」。

不過早在數小時前，小唐納還在「守護美國遊行」（Save America Rally）中向支持者喊話，呼籲他們挺身對抗那些不支持推翻拜登勝選結果的共和黨人士。

推特官方已將川普本人帳號封鎖12小時，並表示他若繼續違反公司規定，「@realDonaldTrump」將永久停用。

伊凡卡最初推文表示：「美國愛國者們，任何破壞維安、不尊重執法的行為都是不容許的。...
伊凡卡最初推文表示：「美國愛國者們，任何破壞維安、不尊重執法的行為都是不容許的。」引發爭議後，她火速刪文。（取材自推特／@IvankaTrump）
雖然伊凡卡立刻刪文，但各大媒體早已截圖，針對記者的質疑，伊凡卡隨後又轉發推文表示...
雖然伊凡卡立刻刪文，但各大媒體早已截圖，針對記者的質疑，伊凡卡隨後又轉發推文表示：「不，和平示威才是愛國，暴力不容接受，我們必須最嚴厲譴責。」（取材自推特／@IvankaTrump）

川普 伊凡卡 美國

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