攻破國會山莊的「死亡衝突」 是臥底栽贓？預謀行動？

為了狙擊美國國會對選舉人團票的最終認證程序，大批川普支持者蜂擁「攻入」了國會山莊。（美聯社）

「國會防線被突破的速度太快了...就像不設防一樣。」2021年1月6日，為了狙擊美國國會對選舉人團票的最終認證程序，大批川普 支持者蜂擁「攻入」了國會山莊，除了成功癱瘓參眾兩院的辯論議程外，更控制國會大廈長達4小時——過程中，被川普支持者入侵打得措手不及的眾議院 議場，更因撤離路線受阻導致大批國會議員困守原地，險遭入侵者「俘虜」。雙方對峙過程極度緊張，國會警察 更一度近距離掏槍，瞄準正要破門的群眾頭部。同一時間在議場門後，一名30多歲的白人女性，則在不明原因的狀況下，遭開槍擊斃。是整起衝突事件的唯一死者。另外，國會山莊周遭還有另外3人死於「不同的急救狀況」。

FBI 拒即時公開死者案情

截至華府時間1月6日晚間10時為止，哥倫比亞特區警察、聯邦國會警察與FBI都以「事件敏感待冷靜」為由，拒絕即時公開「死者案情」，因此外界尚不清楚死者身分為何？為何中槍？以及何人開槍？唯Fox News等右翼媒體引述目擊影片與聲稱目擊者的說法，報導死者應為一名「同闖國會的川普支持者」，據悉是在通往眾議院議場的走廊門前，因故與阻攔群眾的國會警察發生對抗，因此才會遭到近距離開火擊中胸部——目擊者強調該名女性沒有武裝，質疑警察執法過當；但目擊影片卻顯示衝突地點唯一狹窄入口，不排除是雙方短兵相接時的擦槍走火或失控流彈。

然而中彈身亡的女子，似乎不是當日國會所開的「唯一一槍」。因為在美聯社與法新社回傳的現場圖片，還有另一名明顯為川普支持者的男子「臉部貫穿」，左臉頰疑遭子彈打穿。據華爾街日報的警方說法，除了1死以外，國會山莊的亂鬥中至少還有5人受傷送醫。

國會跨單位協防「近趨於零」

「警察殺死川粉」的消息傳開後，國會內外的占領示威者都非常激動，不少直擊側錄中都能見到激動的右翼示威者，對著趕來的鎮暴警察大罵「我們之前那麼挺警察，為何你們不站在正義這一邊？」、「警察殺人！你們為什麼沒種殺Antifa？」、「要是我們帶了AR-15到現場，一定會讓你們跪地求饒！」

大批川普支持者蜂擁「攻入」了國會山莊。（美聯社）

但同一時間，國會內部、媒體與聯邦行政官員之間，卻對「川粉的進擊」感到不可置信——其中最令人感到困惑的，是國會警察、DC警局與國防部之間「近趨於零」的跨單位協防聯繫，特別是眾議院的議員幕僚與記者團，都不能理解：明明就知道1月6日的議程敏感高度爭議，川粉與極右派又正在國會門前大會師，為何各種防禦人力的封鎖安排卻是如此鬆散？甚至出現警察「意識到寡不敵眾」後，主動棄守防線，開門讓入侵者自由挺進的爭議影片。

川普示威者的快速挺進與大舉入侵，於速度於數量，似乎都遠超國會維安單位的布署預期。因此當示威者於下午2點30分破門創入國會圓形大廳後，幾乎第一時間就直接殺進、包圍了民主黨控制的眾議院議事廳外門，這也讓眾議院的緊急疏散顯得措手不及。

「雖然疏散警報第一時間就響起，但入侵者的速度來得太快，高樓層的眾議員門反而被封住去路，只能由少量的國會警察原地防守、搬來桌椅櫥櫃封住出入口 （並掏出手槍子彈上膛，以極近距離的瞄準嚇阻入侵者行動），並與門後亟欲破門的入侵者『近距離對峙20多分鐘』，才有增援部隊來協助剩餘議員疏散！」

川普示威者的快速挺進與大舉入侵，於速度於數量，似乎都遠超國會維安單位的布署預期。（Getty Images）

議員與入侵者「近距離對峙20多分鐘」，才有增援部隊來協助剩餘議員疏散。（美聯社）

美軍遊騎兵退役，曾隨著名的82空降師參加伊拉克戰爭、並因戰功授勳銅星勳章的民主黨科羅拉多眾議員克勞（Jason Crow），就因為戰爭經驗豐富，而在混亂議場內協助兩黨同事議員布置掩護、協助撤離到最後一人為止，「國會警報聲響起，要大家抽出座位下的防毒面具就地掩蔽...但很多沒經驗的議員根本不知道怎樣裝備，所以我們幾個老兵才會挺身幫忙。」

「但我從沒想過這種事會發生在美國，這真是我國歷史上最黑暗的一天。」

克勞等議員撤離後，空出的議場也隨即被闖入的入侵者攻占。眾人一度想「燒掉裝著各州選舉人團票的文件提箱」（已隨議員緊急撤離），未果後則大肆破壞，並占據議長位置自行大喊：「人民宣布川普才是真正的總統大贏家！」

中間手持槍者正是戰功授勳銅星勳章的科羅拉多眾議員克勞。（美聯社）

預謀許久的「祭旗行動」？

然而在法新社記者拍到的現場畫面裡，卻發現有配手槍闖入議場的入侵者，手持長版束帶到處搜索的畫面。但大把束帶究竟是要用來「建築占領工事」？還是要「生俘民主黨議員當人質」？在極右派社群的占領直播裡，卻也有著不同的討論與回應。

部份川普派支持者不斷在網路上，不斷質疑「占領國會的『暴徒』，其實都是極左派Anitfa的栽贓臥底」，但此一說法並沒有可靠證據，反而是大批入侵者在闖入眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）辦公室後，卻紛紛開心地上傳「自拍直播」，其中就包含惡名昭彰的白人至上主義者尼克．富恩特斯（Nick Fuentes）以及他的一幫美國新納粹夥伴。再加上美國法西斯組織「驕傲男孩」的領導人塔里奧（Enrique Tarrio，他因案提前被驅逐出DC），也在社群網路上大力稱讚國會入侵者「真是我的愛國好夥伴」，種種狀況與目擊證詞都不像被陷害、而更似早已預謀許久的「祭旗行動」。