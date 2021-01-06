國會中斷6小時後重啟 特勤局反突擊小組進駐戒備

美國會兩院復會後，特勤局的反突擊組人員（CAT）已部署在國會大廈內，不敢大意。（取材自推特／@GarrettHaake）

美國 總統川普支持者衝入國會大廈後，參眾兩院皆已在當地時間晚間8時復會，繼續認證選舉人團的大選結果，為維護議員安全，美國特勤局的反突擊組人員（CAT）已部署在國會大廈內，不敢大意。

副總統潘斯6日晚間重新召開聯席會議，認證總統當選人拜登贏得大選，潘斯表示，「我們今天捍衛了國會大廈。我們將永遠感激那些堅守崗位捍衛這個歷史名勝的男男女女們。那些今天在國會大廈造成嚴重破壞的人，你們沒有贏，暴力從來沒有贏，自由才是贏家。當我們重新在國會大廈開會時，世界將再次見證我們民主的韌性與力量」。

6日晚間，身穿防彈衣的安全部隊駐紮在參院 走廊，國會警察成堆的防彈背心散落在地板上。眾院民主黨核心小組傑弗里斯（Hakeem Jeffries）稍早表示，國會大廈已安全，議員們將在安全時返回國會。

Heavily armed counter-assault teams standing guard just off the senate floor. pic.twitter.com/0U1plAay7I — Garrett Haake (@GarrettHaake) January 7, 2021

NBC記者哈克（Garrett Haake）在推特上分享的一張照片，國會職員被允許通過地下隧道返回國會大廈內部。

參院多數黨領袖麥康諾 大力抨擊闖入美國會大廈並導致會議中斷的暴徒，他說，「我們不會屈服於違法或恐嚇。我們將返回自己崗位、履行憲法和我們的職責。我們今晚將這麼做」。

麥康諾指出，「他們試圖迫害我們的民主，但他們失敗了，他們沒能成功阻撓國會。這次失敗的暴動只是凸顯了擺在我們面前的任務對我們共和黨而言至關重要」，強調國會將認證「2020年大選的贏家」。

參院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）則形容這是國家一個難以抹滅的污點，指闖進國會的示威者，應是被起訴的叛亂者。

示威者被趕出國會後，仍聚集在國會大廈外沒有離去，國民兵已部署在國會外，隨時保持戒備。