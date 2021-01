國會中斷6小時後重啟 特勤局反突擊小組進駐戒備

美國 總統川普支持者衝入國會大廈後,參眾兩院皆已在當地時間晚間8時復會,繼續認證選舉人團的大選結果,為維護議員安全,美國特勤局的反突擊組人員(CAT)已部署在國會大廈內,不敢大意。

副總統潘斯6日晚間重新召開聯席會議,認證總統當選人拜登贏得大選,潘斯表示,「我們今天捍衛了國會大廈。我們將永遠感激那些堅守崗位捍衛這個歷史名勝的男男女女們。那些今天在國會大廈造成嚴重破壞的人,你們沒有贏,暴力從來沒有贏,自由才是贏家。當我們重新在國會大廈開會時,世界將再次見證我們民主的韌性與力量」。

6日晚間,身穿防彈衣的安全部隊駐紮在參院 走廊,國會警察成堆的防彈背心散落在地板上。眾院民主黨核心小組傑弗里斯(Hakeem Jeffries)稍早表示,國會大廈已安全,議員們將在安全時返回國會。

