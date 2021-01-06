新聞透視／暴民動亂的罪魁禍首就是川普

川普總統的支持者今天硬闖國會大廈。(Getty Images)

美國 國會認證總統與副總統當選人的程序，歷來皆只是依法進行的儀式，6日卻成為一場反民主挺川普 暴民攻入國會大廈的歷史性動亂，罪魁禍首就是煽風點火造謠不認輸的川普總統。

群眾衝進國會 川普躲在白宮

一如前總統布希所形容，美國這個本應是民主典範的國家，因這場動亂，淪為不堪的「香蕉共和國」。川普6日上午鼓動川粉，前進國會試圖製造外部壓力，結果示威失控，群眾衝入國會，川普卻躲在白宮。事情鬧大了後，僅透過一分鐘的推特影片，軟弱無力地要民眾「回家」，但主要內容仍是死不認錯地造謠選舉舞弊，接著還稱這群川粉是「愛國者」。

愛國如果用打砸搶就可以合理化，愛國就未免太低賤了！

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川普是否認輸是一回事，但眼看示威民眾脫序，造成動亂，卻束手無策，還在談個人得失；川普行事的荒誕與人格低劣，本就難以用筆墨形容；但他煽動暴民為他輸掉的選舉起事，又創了另一項下作的紀錄：「美國總統鼓動人民攻進國會。」

川普6日站在示威群眾面前，還在強調自己絕不認輸，呼籲民眾跟他一起到國會去，話一說完轉頭就回了白宮，結果群眾在認證會議剛開始就衝進國會，場面瞬間失控，甚至有人喪生。

自豪戰時總統 川普只顧發推

騷亂發生之際，曾自豪是「戰時總統」的川普穩坐在橢圓辦公室裡發推文，先譴責副總統潘斯不承擔責任，隨後才呼籲民眾離開國會大廈，接著才是「拒絕暴力」；國會在總統的縱容下遭攻陷，只怕身在第一線的共和黨議員感受最深刻。「無政府狀態」一詞出自驚惶失措的共和黨議員口中，飽含憤怒，也是川普治國四年的最大諷刺。

總統當選人拜登在德拉瓦州點名闖入國會的是「暴徒」，甚至定調整起事件是「叛亂」，要求川普立即出面談話中止暴徒行為。事後部分兩黨國會議員甚至直接以「國內恐怖分子」，形容這群川粉。

當只會用推特的國家元首失能，導致首都失控，一直是川普啦啦隊的副總統潘斯，反而有了角色，要對攻擊國會者以法律嚴厲追訴，並下令動員國民兵馳援國會，暴民逐漸勢弱，國會動亂才平，晚間又復會繼續認證選舉人團結果。

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美國經歷這令人難以想像的黑暗之日，川普和他的川粉，果真在歷史留名，玩也玩夠了，可以盡速退場，別再丟人吧。