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一洲焦點／華府變天 民主關鍵 副總統潘斯的抉擇

潘斯拒推翻選舉結果 挺川支持者衝入國會中斷會議

對峙加劇 共和黨籲川普現身 讓支持者停止

記者羅曉媛／華盛頓報導
川普支持者闖入國會議場導致認證選舉結果的進程中斷、國會議員撤離，與國會警方持續對峙。美聯社
川普支持者闖入國會議場導致認證選舉結果的進程中斷、國會議員撤離，與國會警方持續對峙。美聯社

川普支持者闖入國會議場導致認證選舉結果的進程中斷、國會議員撤離，與國會警方持續對峙，許多共和黨喊話川普，希望他能出面讓支持者停止這場「包圍」國會的鬧劇。

國民兵(National Guard)和聯邦警力正前往國會支援，執法行動將由聯邦司法部領導；維州也派遣維州國民兵和200名維州州警支援華府。

「總統先生，我們需要你叫停這一切。」威斯康辛州的共和黨國會眾議員蓋拉格(Mike Gallagher)說，川普應該發推對支持者明確說「結束了，請回家。謝謝你們的支持，我期待平和的權利交接。」

伊利諾州共和黨國會眾議員金辛格(Adam Kinzinger)更稱挺川人士衝入國會是「企圖政變」(coup attempt)；眾院共和黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)也呼籲川普讓支持者平靜。

衝突發生後，川曾發兩條推特，主要呼籲支持者保持和平抗議，支持國會警察和執法人員；但國會現場仍是支持者「占領」議場，隨意穿梭、翻閱、自拍等景象。

事發後撤離的華裔國會參議員譚美(Tammy Duckworth)受訪時說，自己做夢也不會想到美國會發生這樣的事，她稱闖入國會的人群不是在實踐民主，而是「暴徒、暴亂」，「這並不會制止我履行自己的職責，我不會被嚇倒，我會行使人民之事」。

共和黨 川普 維州

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