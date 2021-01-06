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一洲焦點／華府變天 民主關鍵 副總統潘斯的抉擇

潘斯拒推翻選舉結果 挺川支持者衝入國會中斷會議

影／拜登：闖入國會者是暴徒 要求川普立即公開講話終止混亂

記者張筠／華盛頓報導
準總統拜登發表演講。美聯社
準總統拜登發表演講。美聯社

4:48PM 更新

英國首相強生（Boris Johnson）發推文稱闖入國會的行為「可恥」(disgraceful)，呼籲和平的政權交接，「美國是全世界的民主代表，現在和平有序的政權交接至關重要」；英國外相拉布(Dominic Raab)6日稍早時也表示，英國政府相信美國體制會讓選舉結果「得到合適的確認和尊重」。

4:28PM 更新

聯邦參、眾兩院6日認證選舉結果的會議被示威者中斷，近一小時動亂後總統當選人拜登(Joe Biden)發表演講，表示對國會前的動亂感到痛心，稱此時此刻「我們的民主正在經歷前所未有的攻擊」，未來四年美國需要「重建民主」；他點名闖入國會者是「暴徒、叛亂」，要求川普立即上電視向全國公開談話，終止這些「暴徒的行為」。

拜登說，「總統的言論非常重要，不論其言論是好是壞」，想想別的國家會如何看待美國，「我們的下一代將如何評論我們」，他表示美國民主正在經歷前所未有的攻擊，「示威者闖入國會這件事無法反映美國的真實樣貌，也不代表美國民眾，而是少數極端份子的不法行為」，既威脅美國民主，也威脅到民選官員的安全，「這不是示威，而是叛亂(insurrection)。」

拜登表示，對這個「黑暗時刻」(dark moment)感到震驚、痛心，未來四年美國需要「重建民主」(rebuild democracy)，他表示，今天發生的一切都證明民主非常脆弱(fragile)，「保護它需要所有民眾的善心(good will)。」

美國 拜登 川普

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