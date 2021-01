影／拜登：闖入國會者是暴徒 要求川普立即公開講話終止混亂

4:48PM 更新

英國首相強生(Boris Johnson)發推文稱闖入國會的行為「可恥」(disgraceful),呼籲和平的政權交接,「美國 是全世界的民主代表,現在和平有序的政權交接至關重要」;英國外相拉布(Dominic Raab)6日稍早時也表示,英國政府相信美國體制會讓選舉結果「得到合適的確認和尊重」。

4:28PM 更新

聯邦參、眾兩院6日認證選舉結果的會議被示威者中斷,近一小時動亂後總統當選人拜登 (Joe Biden)發表演講,表示對國會前的動亂感到痛心,稱此時此刻「我們的民主正在經歷前所未有的攻擊」,未來四年美國需要「重建民主」;他點名闖入國會者是「暴徒、叛亂」,要求川普 立即上電視向全國公開談話,終止這些「暴徒的行為」。

Biden: "The scenes of chaos at the Capitol do not reflect a true America, do not represent who we are. What we're seeing are small number of extremists dedicated to lawlessness. This is not dissent. It's disorder. It's chaos. It borders on sedition. And it must end now." pic.twitter.com/dFi6k2ixID