圖輯／潘斯拒推翻選舉結果 挺川支持者衝入國會中斷會議

聚集在華府的挺川支持者高舉旗幟前進國會，在大樓外與警察發生推擠，為了安全考量，華府警方淨空其中兩棟大樓後，仍擋不住支持者衝破路障，最後決定封鎖國會，目前支持者還在國會大樓中。美聯社

國會參眾兩院6日下午舉行聯席會議，認證選舉人團選出拜登為下一任美國總統，共和黨 參議員克魯茲(Ted Cruz)為首的國會議員，率先針對亞利桑那州選舉人提出異議，兩院回到各自議場，分別舉行會議就異議案進行辯論，但辯論開始不到一小時，場外支持者衝入國會，安全人員將主持會議的副總統潘斯暫時帶離議場。

在此期間，在美國總統川普 號召下，聚集在華府 的挺川支持者高舉旗幟前進國會，在大樓外與警察發生推擠，為了安全考量，華府警方再淨空其中兩棟大樓後，決定封鎖國會，但支持者似乎越來越多。

有抗議民眾衝入議場，站在主席位置上大吼「川普贏得這場選舉」，場內已不見國會議員，美國有線電視新聞網（CNN）報導，在示威群眾進入國會大樓時，國會就要求議員們撤離或就地掩蔽；國會正在爭取警力支援，包括向聯邦當局。

與此同時，華府市長包瑟(Muriel Bowser)發布自6日晚間6時起宵禁至7日上午6時。

川普在推特表示，「請支持國會警察與執法人員，他們是站在我們美國這一邊的，保持和平！」克魯茲也在推特表示，無論有多高昂的熱情，暴力行為不可接受。

潘斯會前發布聲明表示，「基於深思熟慮的判斷，我支持與捍衛憲法的誓言，使我無法單方面決定哪些選舉人票應該被計算，而哪些不應該。」

潘斯此舉直接否決美國總統川普連日要求，且6日參加華府挺川示威活動中，要求國會不得認證拜登當選；這也是潘斯擔任川普副手4年來，首度公開反對川普。

可能失去參議院多數的共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)表示，「若國會認證失敗，可能會永遠傷害我們的共和體制...憲法賦予國會議員的角色是有限的，我們不能簡單極端地自行宣告成為全國選舉委員會；選民、法院和州政府都已經說話了，若我們駁回他們的決定，將會永遠傷害共和政體。」

麥康諾說，若選舉只靠單方面指控就能推翻，長久捍衛的選舉人團將不復存在，他呼籲共和黨同量支持尊重這套系統的基本規則。

參議院民主黨領袖舒默(Chuck Schumer)表示，共和黨人知道自己已經淪為少數，也要輸了；「他們提出缺乏證據的異議，不僅讓他們自己尷尬，也讓他們的政黨、他們的國家尷尬。」