川普集會演說:被極左和媒體偷走的選舉 我們絕不退讓

國會參院6日將認證選舉結果，川普總統同日中午在白宮前的「拯救美國」(Save America)挺川集會講話。美聯社

國會參院6日將認證選舉結果，川普 總統同日中午在白宮前的「拯救美國 」(Save America)挺川集會講話，繼續圍繞「選舉舞弊偷走了他的勝利」持續輸出，攻擊是極左的民主黨和假新聞媒體偷走了選舉，堅稱自己才是此次選舉的勝者，矢言「絕不讓步」；他亦隔空喊話副總統潘斯(Mike Pence)和參院共和黨 「做正確的事」，並點名感謝那些站出來支持其主張的共和黨參議員。

當日預計有超過3萬人聚集在白宮南面，並延伸至華盛頓紀念碑，以此要求參院拒絕認證拜登勝選的選舉結果，川普中午現身集會演說，延續以往風格，開場先抱怨媒體從不如實報導他的集會現場人潮，稱不只是鏡頭面前的這幾千人，後面還有數十萬的愛國者，聚集在此捍衛美國民主。

川普說，今天將呈現證據顯示「我們大勝」，第二次選舉贏得更多，7500萬人投給了他，「沒有輸的可能」；他反問：「有人相信拜登贏了8000萬張選票嗎？他贏的是8000萬張電腦投票吧，我不會讓他們噤聲你們。」

他並喊話副總統潘斯和共和黨人要做正確的事，川普說，「只要麥克做正確的事，我們就贏得選舉」，「而我再當總統，你們就是最快樂的人」。

川普說，民主黨利用「中國病毒」和郵寄投票的騙局，發起了一場最厚顏無恥、最駭人聽聞的選舉盜竊，「完全是盜竊，美國歷史上前所未有」。

他也稱讚朱利安尼有膽量、會去戰鬥，不像某些共和黨人；他批評有許多虛弱(weak)共和黨人，對民主黨破壞成果、讓步美國利益的行為視若無睹，表示「今天就看看共和黨會不會堅定立場，為我們的國家和選舉誠實的站出來」。

川普說，「我們的選舉早在大選日當晚10點就結束了，我們在賓州、密西根、威斯康辛等地大幅領先，次日清晨這些勝利全沒了。」

至此，他也再度回頭攻擊媒體，稱美國沒有自由、公平的媒體，媒體已成人民公敵，是美國最大問題所在；他提醒現場選民，「如果他們(共和黨)今天做了錯誤的事，我們絕不能忘記。」