我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普集會演說:被極左和媒體偷走的選舉 我們絕不退讓

美國國會認證選舉人票前 潘斯聲明拒絕川普推翻結果

川普集會演說:被極左和媒體偷走的選舉 我們絕不退讓

記者羅曉媛／華盛頓報導
國會參院6日將認證選舉結果，川普總統同日中午在白宮前的「拯救美國」(Save America)挺川集會講話。美聯社
國會參院6日將認證選舉結果，川普總統同日中午在白宮前的「拯救美國」(Save America)挺川集會講話。美聯社

國會參院6日將認證選舉結果，川普總統同日中午在白宮前的「拯救美國」(Save America)挺川集會講話，繼續圍繞「選舉舞弊偷走了他的勝利」持續輸出，攻擊是極左的民主黨和假新聞媒體偷走了選舉，堅稱自己才是此次選舉的勝者，矢言「絕不讓步」；他亦隔空喊話副總統潘斯(Mike Pence)和參院共和黨「做正確的事」，並點名感謝那些站出來支持其主張的共和黨參議員。

當日預計有超過3萬人聚集在白宮南面，並延伸至華盛頓紀念碑，以此要求參院拒絕認證拜登勝選的選舉結果，川普中午現身集會演說，延續以往風格，開場先抱怨媒體從不如實報導他的集會現場人潮，稱不只是鏡頭面前的這幾千人，後面還有數十萬的愛國者，聚集在此捍衛美國民主。

川普說，今天將呈現證據顯示「我們大勝」，第二次選舉贏得更多，7500萬人投給了他，「沒有輸的可能」；他反問：「有人相信拜登贏了8000萬張選票嗎？他贏的是8000萬張電腦投票吧，我不會讓他們噤聲你們。」

他並喊話副總統潘斯和共和黨人要做正確的事，川普說，「只要麥克做正確的事，我們就贏得選舉」，「而我再當總統，你們就是最快樂的人」。

川普說，民主黨利用「中國病毒」和郵寄投票的騙局，發起了一場最厚顏無恥、最駭人聽聞的選舉盜竊，「完全是盜竊，美國歷史上前所未有」。

他也稱讚朱利安尼有膽量、會去戰鬥，不像某些共和黨人；他批評有許多虛弱(weak)共和黨人，對民主黨破壞成果、讓步美國利益的行為視若無睹，表示「今天就看看共和黨會不會堅定立場，為我們的國家和選舉誠實的站出來」。

川普說，「我們的選舉早在大選日當晚10點就結束了，我們在賓州、密西根、威斯康辛等地大幅領先，次日清晨這些勝利全沒了。」

至此，他也再度回頭攻擊媒體，稱美國沒有自由、公平的媒體，媒體已成人民公敵，是美國最大問題所在；他提醒現場選民，「如果他們(共和黨)今天做了錯誤的事，我們絕不能忘記。」

6日在白宮前的「拯救美國」(Save America)挺川集會有超過3萬人聚集在...
6日在白宮前的「拯救美國」(Save America)挺川集會有超過3萬人聚集在白宮南面，並延伸至華盛頓紀念碑，以此要求參院拒絕認證拜登勝選的選舉結果。美聯社

共和黨 美國 川普

上一則

民主黨參院聽牌 拜登決定加蘭德出任司法部長

下一則

美國國會認證選舉人票前 潘斯聲明拒絕川普推翻結果

延伸閱讀

川普封殺支付寶 北京嗆霸凌

川普封殺支付寶 北京嗆霸凌
前FBI局長柯米新書寫道：拜登司法部長不應起訴川普

前FBI局長柯米新書寫道：拜登司法部長不應起訴川普
圖輯／川普支持者湧入華府 不乏華裔現身力挺

圖輯／川普支持者湧入華府 不乏華裔現身力挺
國會今認證拜登勝選…川普施壓翻盤 潘斯說不

國會今認證拜登勝選…川普施壓翻盤 潘斯說不

熱門新聞

儘管屢戰屢敗，川普似乎仍不肯放棄翻盤大選結果。（法新社）

川普最後希望落空！法官挺潘斯 要國會認證拜登當選

2021-01-02 10:44

1張圖看疫情：全美逾2105萬確診 加州破250萬

2021-01-06 03:00
川普打算發動參眾議員在6日國會聯席會議上挑戰大選結果，但料將不會成功。（美聯社）

早知道傷心難免！國會聯席會議日 川普夢醒時

2021-01-03 09:42
川普30日在佛州度假時打高爾夫球。(路透)

靈媒預言2021：川普敗選「權勢」更大

2020-12-30 21:24
路透報導，美總統川普今日已簽署行政命令，禁止與支付寶（Alipay）在內的8款中國應用軟體進行交易。（路透資料照片）

不能用了 川普下令禁支付寶、微信支付和QQ錢包等

2021-01-05 23:07
圖為共和黨籍密蘇里州聯邦參議員霍利(Josh Hawley)。美聯社

密州聯邦參議員霍利 稱將否決選舉人團投票結果 沃爾瑪蹚渾水後道歉

2020-12-30 20:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
不能用了 川普下令禁支付寶、微信支付和QQ錢包等

不能用了 川普下令禁支付寶、微信支付和QQ錢包等
川普又輸了？喬州失利...民主黨朝「完全執政」邁進

川普又輸了？喬州失利...民主黨朝「完全執政」邁進
CNN：潘斯已告知川普 自己無權阻擋拜登勝選

CNN：潘斯已告知川普 自己無權阻擋拜登勝選
喬州參議員複選 民主黨搶先贏得1席 首位非裔寫歷史

喬州參議員複選 民主黨搶先贏得1席 首位非裔寫歷史

喬治亞參議員選舉 民主黨奧薩夫自行宣布當選

喬治亞參議員選舉 民主黨奧薩夫自行宣布當選