民主黨參院聽牌 拜登決定加蘭德出任司法部長

美國總統當選人拜登決定邀請聯邦上訴法院法官加蘭德(Merrick Garland，圖)出任司法部長。美聯社

在幾乎確定民主黨 將成為參院多數之際，美聯社報導，美國總統當選人拜登 決定邀請聯邦上訴法院法官加蘭德(Merrick Garland)出任司法部長；拜登稍早發出聲明，恭賀喬治亞州完成參議員複選，期盼與多數黨和少數黨領袖一起推動重要內閣官員提名 。

加蘭德在2016年時曾獲時任總統歐巴馬提名，欲接替去世的保守派大法官史卡利亞(Antonin Scalia)，在參院遭到共和黨反對，擱置其任命聽證，功敗垂成。

美聯社報導，拜登打算在7日宣布提名加蘭德，加蘭德立即面臨的挑戰包括聯邦檢察機構對拜登次子杭特(Hunter Biden)的稅務紀錄調查，很多民主黨人要求調查川普，此外，美國在歷經數月的大規模種族民權的動盪後，還有國家警務改革待推動。

喬治亞州複選開票作業進行中，民主黨兩位參議員候選人沃諾克(Raphael Warnock)和奧薩夫(Jon Ossoff)均自行宣布當選，距離民主黨完全執政更進一步，拜登6日上午透過聲明表示，恭喜沃諾克的歷史性勝利，並期待開票完成後，奧薩夫也獲得勝利；拜登表示，未來要和聯邦、地方和兩黨共同合作對抗疫情，也將與多數黨和少數黨領袖一起推動重要內閣官員提名。

6日凌晨1時許美國國家廣播公司新聞網（NBC）與哥倫比亞廣播公司（CBS）均預測，沃諾克擊敗共和黨參議員羅夫勒（Kelly Loeffler），率先為民主黨搶下一席；但奧薩夫選情，目前仍是小幅領先，並未拉開差距，媒體也還沒預測奧薩夫得勝。

拜登表示，祝賀喬治亞州民眾再度刷新投票人數的紀錄，如今將選出新的參議員，呼籲所有民選領袖結束眼前僵局，以一個國家之姿向前邁進。

雖然民主黨尚未取得最終勝利，但拜登已將民主黨參議院領袖舒默(Chuck Schumer)稱為多數黨領袖，期待未來與聯邦眾議院議長波洛西(Nancy Pelosi)和舒默等共同合作對應對新冠疫情採取更多緊急措施。

拜登也說，承諾與多數黨和少數黨領袖一起推動重要內閣人事的提名，他已經提名了國安、國防、財政和國土安全等部長候選人，希望參院能儘速通過；再通過國會確認提名後，到了國家翻到下一頁的時機，相信美國可以做到。