羅穆尼：聲稱選舉制度被動手腳 並非催票的好辦法

圖為曾代表共和黨角逐2012年總統大選的猶他州聯邦參議員羅穆尼(Mitt Romney)6日上午表示，對選民聲稱選舉制度被動手腳，並不是催票的好辦法。美聯社

共和黨 候選人在喬治亞州 兩席聯邦參議員複選表現不佳，曾代表共和黨角逐2012年總統大選的猶他州聯邦參議員羅穆尼(Mitt Romney)6日上午表示，對選民聲稱選舉制度被動手腳，並不是催票的好辦法。另一方面，喬治亞州投票 系統執行主任史特林(Gabe Sterling)6日則在記者會上指出：「當共和黨人忙著拼命攻擊州長跟我的上司之際，民主黨人則是挨家挨戶敲門拉票。」

羅穆尼6日上午被媒體問到喬州選情時表示：「到頭來，對選民聲稱選舉制度被動手腳，並不是催票的好辦法。」

對於部份共和黨籍國會議員將挑戰選舉人票確認認程序，羅穆尼則說：「我們在今天看到的伎倆，非常令人失望。」

他說：「川普不尊重美國選民，褻瀆選舉制度，讓總統職位蒙羞。」

羅穆尼表示，有信心參眾兩院將依照憲法規定行事，並且對支持者說出真相，「不管這些話是否為他們想聽的」。

喬治亞州投票系統執行主任史特林6日在記者會上答覆媒體詢問時表示，如果有辦法讓11月大選沒有投票的10萬民眾，在1月複選時都參與投票，就是「非常了不起的功勞」。

史特林說，「當共和黨人忙著拼命攻擊州長跟我的上司之際，民主黨人則是挨家挨戶敲門拉票。」

他說，川普推文不斷散布不實訊息，「破壞了民眾對於選舉程序的信心」。

史特林說，川普與支持選舉陰謀論的新科共和黨喬治亞州聯邦眾議員瑪潔瑞‧泰勒‧葛林(Marjorie Taylor Greene)的各種發言與行動，都對原本想要投票的共和黨選民造成勸退效果，「結果便使得我們的共和黨候選人因此受到傷害」。