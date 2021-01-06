前FBI局長柯米新書寫道：拜登司法部長不應起訴川普

圖為前任聯邦調查局(FBI)局長柯米於2019年在田納西州納許維爾舉行的一場演講會上。Getty Images

前任聯邦調查局(FBI)局長柯米(James B. Comey)，在12日即將出版的新書當中寫道，拜登 新政府的司法部 長要以「營造信任」為目標，不應該起訴屆時已經下台的川普 總統。

柯米所寫的新書「搶救司法：真相、透明化與信任」(Saving Justice: Truth, Transparency and Trust)訂於12日發行。2017年5月，柯米突然遭川普開除，川普多次在公開發言中羞辱柯米，並說要讓柯米坐牢。

60歲的柯米在書中寫道，不管證據多麼明顯，已經下台的川普都不應該遭到聯邦起訴。他說，拜登上台之後任命的司法部長，無論掌握特別檢察官穆勒(Robert Mueller)留下具有多麼高度說服力的證據，或者從川普與色情片女星緋聞案、金融詐騙取得非常有力的證據，都不應該對川普展開犯罪調查。

根據新書截錄，柯米寫道：「雖然在真空狀態下，起訴這些案件都是合情合理的，但下一任司法部長的任務，應該是營造美國民眾的信任。」柯米當年突然被拔官，引發後來的穆勒「通俄案」調查。

柯米第一本著作「更高的忠誠」(A Higher Loyalty)在2018年4月出版，2020年拍成HBO迷你影集「柯米法則」(The Comey Rule)。

柯米表示，新書是以「一般平民百姓」的身份寫的，不是法律專家或歷史學者，出書的目的是希望協助美國重建被川普摧毀的機制。柯米是在川普連任之利之後完成新書寫作。

根據媒體報導，前任司法部代理部長莎莉‧葉慈(Sally Yates)有機會成為拜登新政府的司法部長。柯米尚未遭到川普開除前，葉慈曾經短期掌理司法部，但後來被川普開除。