川普又輸了？喬州失利...民主黨朝「完全執政」邁進

川普支持者集合中。(Getty Images)

「民主黨 正朝『完全執政』邁進，但是...？」決定美國國會政治版圖的喬治亞州2席聯邦參議員二階段投票，5日選後當夜已完成98%的開票作業。儘管兩黨廝殺激烈，但根據地方選民結構與票種進度（剩下的未開票，都在民主黨佔據絕對優勢的亞特蘭大都會區），民主黨極度有望全奪喬州的參院關鍵2席——這不僅代表共和黨 恐將失去「參院多數黨優勢」，民主黨更能睽違10年地驚險拿下「完全執政」的政黨優勢。

但對此，正動員全國支持者趕赴華府、預期要在國會認證拜登勝選之際，親自登台「反作票我勝選」抗爭的現任總統川普 ，則再度無證譴責民主黨「又在作票」，儘管主持選務工作的喬治亞州共和黨政府不斷強調：整體選務順利，「沒有異常狀況發生。」

截至喬治亞時間1月6日清晨2點為止，整體開票進度已達98%。民主黨參選人沃諾克（Raphael Warnock），目前以4萬5票、1.0%的差距領先共和黨對手洛夫勒爾（Kelly Loeffler）；民主黨的年輕小將奧薩夫（Jon Ossoff），則以3,565票領先的0.01%差距，與共和黨連任的珀杜（David Perdue）進行拉鋸——但整體而言，選情預期已經高度倒向「民主黨兩席通吃」的變天結局。

根據親共和黨的右翼媒體《Fox News》的計票通報：只領先1.0%的沃諾克與只領先3500票的奧薩夫，之所以被「預期勝選」，是因為當前喬州仍待天亮後最終開票的13萬張選票，大絕大多數都是郵寄選票，或者是亞特蘭大都會區三郡的「民主黨鐵票倉」——就理性推算而言，未能如願及早拉開安全距離的共和黨，被剩餘票數反超，也只是時間、以及是否可以申請驗票（0.5%內才可驗）的問題。

「喬治亞要輸了，民主黨真要完全執政了。」與川普互動密切的《Fox News》政論主持人塔克．卡森（Tucker Carlson），就崩潰地表示：「共和黨的票都跑到哪去啦？以後再也沒有人能制衡美國自由派的恣意妄為啦！」

喬治亞州兩黨參議員對決，左為共和黨的現任珀杜（David Perdue，左上）、洛夫勒爾（Kelly Loeffler，左下），右側為民主黨的年輕新星奧薩夫（Jon Ossoff，右上）和沃諾克（Raphael Warnock，右下）。 (路透)

長年傾向支持共和黨的喬治亞州，之所以參議員選戰需要「第二階段投票」，是因為在2020年11月3日大選中，沒有任何一名候選人得到該州規定的50%直接得票門檻，因此才需要在兩個月後的2021年1月5日「二階段投票」、改簡單多數決勝。

投票之前，美國國會參議員是由共和黨取得過半的「多數黨地位」，撇開現任副總統彭斯（Mike Pence）的中立一席，100名參議員中共和黨已取得了50席，而喬治亞參戰的兩名共和黨候選人——珀杜（David Perdue）與洛夫勒爾（Kelly Loeffler）——又是該州的「現任聯邦參議員」；換言之，如果共和黨能在喬治亞連任「至少一人」，即能繼續維持參院領導優勢，直到2022期中選舉之前，都能最大程度地制衡、狙擊拜登政權欲推動的自由派政策。

美國聯邦參議員的任期為6年一任，每州兩員理應交叉、不會同期改選。唯原本任期到2022年才屆滿的共和黨資深參議員艾薩克森（Johnny Isakson），因罹患的帕金森症病況加重而於2019年底被迫退休，因此本回才會在正常改選的同時，舉行特殊補選。

在2020年11月3日的投票中，正常改選組的珀杜（David Perdue），對決的是民主黨只有33歲的年輕新星奧薩夫（Jon Ossoff），當時以珀杜以8萬8,000票、1.78%的差距領先，但卻未能突破50%的直接當選門檻，而被拖入二階段票；特殊補選組方面，則出現兩黨複數提名的群雄亂鬥，民主黨提名的黑人候選人沃諾克（Raphael Warnock），雖然得利於當時的共和黨分裂，大勝了對手洛夫勒爾34萬票，但也因沒有過半而必須二階段決戰。

左為民主黨的奧薩夫、右為沃諾克。(Getty Images)

雖然在總統大選中，長期傾向共和黨、同時也是保守「南方州」的喬治亞，以1萬1779票的極小差距由拜登拿下（川普拒絕接受，但已由喬治亞州政府、選舉人團認證）；但在參議員二戰方面，整體氣勢仍由占據地利優勢的共和黨人占優。儘管選前最後一周的民調顯示（由準確判斷川普聲勢的親共和黨民調公司「特拉法加集團」執行），皆預期「民主黨兩員占優」，但因為氣勢差距過小、都在誤差值內，因此輿論對民主黨的選情展望也較感悲觀。

然而在選前一個星期，共和黨內參議員黨團因「是否該狙擊拜登勝選的國會認證」而陷入分裂，黨內川派與傳統派各執一詞、互鬥施壓，忙於膠著選戰的兩名喬治亞州參議員也被動而尷尬地被迫表態「應該挺川」。

之後，選前72小時，川普又因喬治亞州的「大選舞弊是否存在」的爭議電話，而與共和黨籍的喬治亞州務卿與州政府團隊公開翻臉。派系之間的嫌隙裂痕雖然占據了全美的新聞版面，但卻也讓民主黨漁翁得利、讓第一線的共和黨候選人更陷為難苦戰。

喬治亞雖然是整體保守的南方州，但境內卻有3分之1的州民是非裔美國人；同時州內最大的亞特蘭大都會區，也是較為支持民主黨的多元票倉。因此關於族裔選民結構、城鄉選民結構、與都會選民投票率的問題，也讓喬治亞州的選情充滿許多變數。

喬治亞州投票所計票中，後方有選舉觀察員。(路透)

美國選舉網站《FiveThirtyEight》分析5日開票的中期狀況後認為：與11月3日的總統大選相比，共和黨在「郊區」與「鄉村」的傳統支持票數，反而縮水、沒有開出足以甩開民主黨的優勢差距；反而是一向消極投票的「非裔票」與城區票，不僅更傾向民主黨候選人，同時也還出現望郊區擴散的情勢。

開票初期，民主黨雖然獲利於「提前投票」而小幅領先。但在鄉區票開出來後，共和黨的傳統優勢就拉出一段整晚的氣勢，直到晚間10點開票中期開始，亞特蘭大三郡——富頓（Fulton ）、格威納特（Gwinnett ）與迪卡爾布（DeKalb ）——開始加速後，共和黨的優勢才不斷被縮小，乃至於最終被反超。

在此階段，許多川普派的激進名嘴也不斷謠傳「迪爾卡布郡作弊！怎麼會突然開出2萬張票」，但全程監控選務狀況的州務卿拉芬斯伯格（Brad Raffensperger）、與喬治亞州的選務系統主任史特靈（Gabriel Sterling）——兩人都是共和黨的保守派官員——卻同步於社群網路上公開並說明監開票流程，並否認了「灌票陰謀論」的存在，強調除了部分川粉試圖半路攔截電子投票機「認證檢查」而阻礙了部分進度外，整體投開票狀況都非常順利。

史特靈表示：由於時間與最後郵寄選票的開票檢驗手續，喬治亞州的開票已在5日晚間11點左右放緩，預計到天亮之後才會重新加速，期待能在6日下午1點整合完全州的開票結果。

喬治亞州的電子投票機。(美聯社)

「你看！他們又在『灌票』想要搞掉共和黨候選人了，我就等著看他們要『作』出多少票才夠！」

面對喬治亞州的不利局勢，選前親自出面造勢的川普，也透過Twitter瘋狂地發出各種陰謀論指控（但選務主任史特靈都一一駁斥）；但共和黨內部似乎沒有跟隨川普的立場，除了主流派系保持沉默之外，像是金辛格（Adam Kinzinger）等共和黨幾名新生代的國會眾議員，更直接發推回應要川普「閉嘴啦！」。

《Fox News》表示，雖然奧薩夫與珀杜的對決結果很可能小於0.5%，可能可以尋求州政府「重新驗票」；但考慮11月大選的多次驗票結果，如果真的落後，要在喬治亞驗票翻盤機率「基本不用期待」。因此像是名嘴卡森等人，才會直接提出「民主黨奪走參議院多數...拜登完全執政」的悲觀表態。

如果民主黨真的能拿下喬治亞兩席，現任共和黨參議院多數黨領袖——選前如膠似漆，但目前正因為是否狙擊拜登勝選認證，而和川普鬧翻的肯塔基州參議員麥康諾（Mitchell McConnell）——不僅可能失去從2015年開始的參院領袖地位，更可能遭到共和黨各路群雄的圍剿與開刀，從而失去代表黨內建制派的權柄權威。

不過在喬治亞州開票仍在收尾的同時，1月6日美國政壇也將迎來另一場「未知硬仗」——川普與支持者在華府街頭號召的「拯救美國反作票大遊行」，以及國會兩院同日要驗證的選舉人團結果與「拜登勝選總統」的最終程序。

(路透)

目前，大批川普支持者與反川示威者，正從全國各地湧入華盛頓特區。從5日下午開始，華府周邊就不斷出現了各種極右派與保守派的街頭演講，並與自由派示威者發生零星衝突。

根據大會排程，川普幕僚團希望「支持者們可以在6日清晨7點開始包圍華府、天下圍城」，川普本人則將在上午11點於白宮草坪發表演說——不過川普此前曾承諾「會親自對示威遊行發表重大演講」，唯不確定是要在白宮裡面？還是會親入街頭帶領示威？

與此同時，美國參眾兩院也將於華府時間下午1點，針對選舉人團票的結果進行認證。儘管參眾兩院都有共和黨人揚言「狙擊拜登當選程序」，但普遍輿論仍預期只是政治展演、不足以真正影響程序儀式。

唯負責公告認證的副總統彭斯，究竟是要依照傳統政治默契，照常確認拜登當選新任總統？還是要服從川普的指示，響應國會挺川派的狙擊，就最大程度來質疑、甚至否決拜登勝選的票數合理性？截至目前為止，彭斯的真意態度都還曖昧不明。

「我知道很多州政府都想要撤回選舉人團票的認證，糾錯他們計票失誤與舞弊數字。」在睡前的推文中，滿心期待但似乎不太篤定的川普如此表示：

「『如果』副總統彭斯站在我們這邊，我們一定能贏得連任政權！...你不該認證這些不正確的選舉人團結果（不可以啦），小麥你一定得退回當選認證喔！」