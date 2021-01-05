CNN：潘斯已告知川普 自己無權阻擋拜登勝選

CNN報導，消息人士透露，副總統潘斯（左）5日已經告訴川普總統，自己並沒有權力能夠阻擋拜登贏得選舉人票的事實。（美聯社）

參眾兩院6日將舉行確認選舉人票的聯合會議，議程將由潘斯主持，有線電視新聞網(CNN)報導，消息人士透露，副總統潘斯5日已經告訴川普 總統，自己並沒有權力能夠阻擋拜登贏得選舉人票的事實。

知情人士指出，過去幾天，川普加強對潘斯施壓，要求潘斯幫忙為「被偷走的選舉結果」翻盤，川普也警告潘斯，如果拒絕阻擋選舉人票確認，在政治上將鑄成大錯。

據透露，潘斯5日在會議中委婉告訴川普，身為副總統所擁有的權限，並不足以改變國會確認選舉人票的程序。

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潘斯對川普解釋，雖然某些外部人士聲稱，副總統有權改變國會確認選舉人票的過程，但他獲得白宮律師辦公室告知則是，副總統並無此權限。潘斯本周稍早曾與共和黨籍參議員會面，討論6日議程。

潘斯將發聲明 支持川普質疑大選結果

消息人士說，潘斯將發表聲明，表明支持川普對選舉結果提出質疑。大選日結束迄今，川普一再指稱沒有根據的選舉陰謀論，指稱選舉結果造假，卻始終沒有提出證據。川普競選團隊在決戰州的選舉舞弊訴訟也紛紛被各州、聯邦法院打回票。

一名川普資深顧問指出，潘斯其實可以採取比外界預期更為強硬的姿態，潘斯在6日的議程裡最好避免表現得過於呆板，否則將讓川普以及川普基本支持群眾更加惱怒。這名顧問分析，潘斯不能「只當壁花(wallflower)」。

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潘斯美東時間5日晚間8時左右離開白宮，這個時間點意味著還沒來得及跟川普一起觀看喬治亞州兩席參議員複選開票 結果。

沒一起看開票 凸顯兩人目前尷尬

消息人士指出，潘斯沒有與川普一起看喬州複選開票，凸顯了目前兩人之間的尷尬處境，川普對潘斯在6日會議不願扮演積極角色，越來越感到沮喪。據指出，潘斯與川普5日稍早曾共進晚餐。

參院 共和黨團高層以及接近參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)的人士則透露，目前參院共和黨員普遍共識為，潘斯在6日會議的角色僅以「象徵意義」為主，並沒有其他發揮空間。