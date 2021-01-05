潘斯盟友花2.5萬下廣告 強調效忠川普

國會6日將確認總統選舉結果，雖然部分共和黨參、眾議員將在會上挑戰選舉結果，但使用的策略在會議前夕仍不明確；知情人士指出，率領十餘名參議員 挑戰的德州聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)當天將否決亞歷桑納州選舉人投票 結果，密蘇里州國會參議員霍利(Josh Hawley)則將挑戰賓州選舉人票。

另方面，由於副總統潘斯在川普 總統壓力下，面臨選擇支持川普或憲法規定的抉擇；潘斯盟友的一個保守派團體，最近花了2萬5000元在福斯新聞網(Fox News)購買時段，以川普私人俱樂部海湖莊園(Mar-a-Lago)所在地佛州棕櫚灘(Palm Beach)閱聽大眾為對象，播放強調潘斯對川普忠心耿耿的廣告。

參眾兩院將於6日的聯合會議上確認拜登勝利的選舉人團投票結果，迄今不願承認拜選的川普寄望主持這場會議的潘斯，屆時幫忙推翻選舉結果。

消息人士指出，有意代表共和黨參加2024年總統大選的潘斯，已經指示幕僚研究如何在6日主持會議時能遵守憲法規定，卻又不會惹怒川普及川粉。

先前媒體報導傳出，川普曾抱怨潘斯在選後出力不夠，未能幫忙推翻選舉結果；彭博新聞(Bloomberg)4日報導，日前川普在海湖莊園過聖誕節期間，由潘斯盟友率領的保守派組織「成長協會」(Club for Growth)購買了福斯新聞網在佛州當地播放的廣告時段，透過廣告內容對川普隔空喊話，強調潘斯對川普絕對效忠。

參眾兩院6日聯合會議在傳統上為國會確認選舉人票結果的形式程序(pro forma)；有意角逐2024年總統大選的克魯茲，雖表明將挑戰選舉人票投票結果，但用意不在推翻整個選舉結果，而是要善盡身為國會議員的職責。

華盛頓郵報5日引述知情人士報導，克魯茲將與共和黨籍亞歷桑納州聯邦眾議員畢格斯(Andy Biggs)聯手，在6日會中對於亞歷桑納州選舉人提出挑戰，多位黨籍參議員也會加入。

消息人士透露，目前正參加喬州參議員複選的共和黨喬州聯邦參議員凱莉‧羅夫勒(Kelly Loeffler)，6日將對喬州選舉人票投票結果提出質疑，共和黨籍密蘇里州聯邦參議員霍利(Josh Hawley)則將挑戰賓州選舉人票投票結果。