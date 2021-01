川普指喬州「共和黨票倉」投票機當機 官員反駁

美國 喬治亞州今天舉行2席聯邦參議員決選,美國總統川普推文稱投票 機器出現問題,在共和黨票倉地區當機了一個多小時,喬州 監督選舉的官員提出反駁遏止投票機疑慮。

喬州官員說,雖然稍早一個郡選區電腦發生問題,但選舉進行很順利。投票已於當地時間今晚7時截止。

今天下午川普推文指:「報導說喬治亞州第12個國會選區Dominion公司的電腦不能作業,在某些共和黨的票倉選區當機超過一小時,選票留在封鎖箱中,希望他們能數一數這些選票。」川普這則推文被轉傳了4萬5000多次。

Reports are coming out of the 12th Congressional District of Georgia that Dominion Machines are not working in certain Republican Strongholds for over an hour. Ballots are being left in lock boxes, hopefully they count them. Thank you Congressman @RickAllen!