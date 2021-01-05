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川普指喬州「共和黨票倉」投票機當機 官員反駁

川普指喬州「共和黨票倉」投票機當機 官員反駁

中央社／華盛頓5日綜合報導
美國總統川普推文稱喬州投票機器出現問題，在共和黨票倉地區當機了一個多小時。（Getty Images）
美國總統川普推文稱喬州投票機器出現問題，在共和黨票倉地區當機了一個多小時。（Getty Images）

美國喬治亞州今天舉行2席聯邦參議員決選，美國總統川普推文稱投票機器出現問題，在共和黨票倉地區當機了一個多小時，喬州監督選舉的官員提出反駁遏止投票機疑慮。

喬州官員說，雖然稍早一個郡選區電腦發生問題，但選舉進行很順利。投票已於當地時間今晚7時截止。

今天下午川普推文指：「報導說喬治亞州第12個國會選區Dominion公司的電腦不能作業，在某些共和黨的票倉選區當機超過一小時，選票留在封鎖箱中，希望他們能數一數這些選票。」川普這則推文被轉傳了4萬5000多次。

喬州州務卿拉芬斯伯格（Brad Raffensperger）辦公室聲明回應，雖然通報有些問題，但他們並未停止投票作業，在10時以前就解決問題了。

➤➤➤喬州複選 一名共和黨選民：首次投給民主黨候選人

喬州選務主管史特林（Gabriel Sterling）推文表示，稍早有些安全金鑰上的程式問題，但很快就解決。

根據「美國選舉計畫」，此前已有300萬1017名選民提前投票，佔喬州登記選民總人數的38.8%。

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