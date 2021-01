美國 總統川普 今天證實,他明天將在一場抗議國會認證2020大選結果的示威中,對支持者發表談話。

法新社報導,拒絕承認輸給總統當選人拜登 的川普推文指出:「我將於美東時間上午11時,對在橢圓形草坪(Ellipse)舉行的『拯救美國大會』(Save America Rally)發表談話。」

I will be speaking at the SAVE AMERICA RALLY tomorrow on the Ellipse at 11AM Eastern. Arrive early — doors open at 7AM Eastern. BIG CROWDS! pic.twitter.com/k4blXESc0c