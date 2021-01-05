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華郵：克魯茲將否決亞歷桑納州選舉人

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華郵：克魯茲將否決亞歷桑納州選舉人

記者顏伶如／綜合報導
共和黨籍德州聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)。(美聯社)
共和黨籍德州聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)。(美聯社)

共和黨籍德州聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)率領下，共計十多位共和黨參議員將於6日的參眾兩院聯合會議上，挑戰拜登勝選的選舉人團投票結果，但克魯茲並未透露具體作法為何。華盛頓郵報5日報導，知情人士指出，克魯茲將在6日會議上否決亞歷桑納州選舉人。克魯茲4日晚間接受媒體訪問時則說，6日在會中提出挑戰的用意不在推翻整個選舉結果，而是要善盡身為國會議員的職責。

參眾兩院6日聯合會議在傳統上為國會確認選舉人票結果的形式程序(pro forma)，但由於川普總統迄今拒絕承認拜選，如今成為川普國會盟友幫忙推翻選舉結果的最後機會。

先前傳出有意角逐2024年共和黨總統大選的克魯茲，雖然表明將在6日挑戰選舉人票投票結果，對於具體細節則透露不多，並未說明將針對哪一州的選舉結果提出質疑。

華盛頓郵報指出，知情人士透露，克魯茲將與共和黨籍亞歷桑納州聯邦眾議員畢格斯(Andy Biggs)聯手，在6日會中對於亞歷桑納州選舉人提出挑戰，多位共和黨籍聯邦參議員也會加入。

消息人士透露，目前正參加喬州參議員複選的共和黨喬州聯邦參議員凱莉‧羅夫勒(Kelly Loeffler)，6日將對喬州選舉人票投票結果提出質疑，共和黨籍密蘇里州聯邦參議員霍利(Josh Hawley)則將挑戰賓州選舉人票投票結果。

報導中分析，共和黨籍國會議員6日的所有動作，最後都將無濟於事，因為民主黨在眾院位居多數，而越多共和黨籍參議員最近幾天則紛紛表示，挑戰選舉結果的各種動作對民主造成傷害。

克魯茲4日晚間接受保守派節目主持人列文(Mark Levin)訪問時說，在6日會中發起挑戰選舉結果的用意，並不在於推翻整個選舉結果。他說：「我的看法是，國會應該善盡憲法賦予的職責，對於選舉舞弊指控仔細研究。」

克魯茲說：「這就是為什麼我組成一支擁有11名參議員團隊的原因，我們要投票否決的是選舉人，並非要對選舉結果棄於不顧，我不覺得那麼做是對的。我要求的是任命選舉委員會聆聽有關選舉舞弊的指控，聽取事證，然後裁定哪些情事確實為真、舞弊程度有多嚴重，以及應該用哪些法規來處理。」

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