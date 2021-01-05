微軟、高盛、輝瑞等近200家企業執行長 籲國會承認拜登當選

近200家企業執行長4日聯名致函國會，呼籲接受選舉人團投票結果已確認拜登當選的事實，不要在6日的參眾兩院聯合會議上再有任何拖延。(美聯社)

包括微軟公司(Microsoft)、高盛集團(Goldman Sachs)、貝萊德集團(BlackRock)、輝瑞藥廠(Pfizer)、美國 運通(American Express)、梅西百貨 公司(Macy's)、德勤(Deloitte)、聯合航空公司(United Airlines)以及Lyft在內近200家企業執行長4日聯名致函國會，呼籲接受選舉人團投票結果已確認拜登 當選的事實，不要在6日的參眾兩院聯合會議上再有任何拖延。信中指出：「總統大選結果早就出爐了，如今已經到了我們國家繼續往前走的時候。」

聯名信中指出，選舉人團投票結果是拜登與賀錦麗勝選，多起選舉訴訟都已被法院駁回，國會6日應該確認選舉人票投票結果，「任何企圖阻撓或拖延如此程序，對於我們的民主精神都是無益的」。

信中寫道，拜登政府面臨著迫切任務，要擊敗新冠病毒疫情，並讓疫情期間數千萬美國失業民眾恢復生計，「就在我們面臨著現代史上最慘重的衛生與經濟危機之際，經過合法選舉產生的民意領袖，應該受到全體人民的尊重以及跨黨派的支持」。

企業家們在聯名信結尾指出：「政權和平轉移不應該再有任何耽擱。」

參加聯署的包括全球最大資產管理公司貝萊德集團執行長芬克(Laruence D. Fink)、微軟公司主席史密斯(Brad Smith)、高盛主席兼執行長索羅門(David M. Solomon)、輝瑞藥廠執行長博爾拉(Albert Bourla)、萬事達卡(Mastercard)執行主席班加(Ajay Banga)、美國運通執行長史奎瑞(Stephen J. Squeri)、安侯建業(KPMG)美國主席兼執行長諾普(Paul Knopp)、德勤執行長烏克索魯(Joseph Ucuzoglu)、捷藍航空公司執行長(JetBlue Airways)海耶斯(Robin Hayes)、聯合航空公司執行長穆尼奧斯(Oscar Munoz)、雅詩蘭黛公司主席勞德(Estée Lauder)、薩克斯第五大道百貨公司(Saks Fifth Avenue)主席兼執行長麥特瑞克(Marc Metrick)、梅西百貨公司執行長吉涅特(Jeff Gennette)、Lyft共同創辦人兼執行長葛林(Logan Green)等。