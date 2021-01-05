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喬州複選 一名共和黨選民：首次投給民主黨候選人

記者顏伶如／綜合報導
喬州5日進行複選，圖為選民在投票所投票。(美聯社)
喬州5日進行複選，圖為選民在投票所投票。(美聯社)

牽動華府政治生態新發展的喬治亞州兩席聯邦參議員複選終於登場，前往喬州士麥納(Smyrna)一處投票所投票的選民接受媒體訪問時說，自己身為共和黨員，這是第一次投票給民主黨籍候選人。這名選民也說，此時此刻全美國都在關注著喬治亞州，至少要讓自己的聲音被聽到。

士麥納居民史瓦尼(Joe Swaney)5日上午接受美國有線電視新聞網(CNN)訪問時說，長久以來都是共和黨員，但由於環保、課稅、種族多元化等議題需要解決，這次選舉把票投給了民主黨候選人。他說，希望民主黨籍候選人當選之後進入參議院，能夠協助、推動並落實總統當選人拜登的政策。

共和黨籍現任喬州聯邦參議員普度(David Perdue)面對民主黨籍候選人奧薩夫(Jon Ossoff)挑戰，遞補退休參議員空缺的另一位現任共和黨喬州聯邦參議員凱莉‧羅夫勒(Kelly Loeffler)，對手則是民主黨籍民權領袖兼牧師沃諾克(Raphael Warnock)。

如果民主黨兩席全拿，兩黨在參院將呈現50票對50票，表決時由新任副總統賀錦麗投下關鍵一票。倘若共和黨兩席都贏，則在參院擁有52票多數。假如兩黨在這次複選各贏一席，共和黨、民主黨在參院將呈現51票對49票差距。

美國有線電視新聞網分析，原本共和黨方面頗有信心能在這次複選能夠連拿兩席，但由於不久之前情勢出現變化，目前估計可望保住一席。

史瓦尼受訪時表示，複選之前發生了一些事情，讓人感到頗為沮喪，不過他選擇不予理會，把目光放在需要解決的議題之上。他說，這場選舉的重點在於行使公民投票權，讓自己的聲音可以被聽見。他指出：「我知道全美國都在關注著喬治亞州，想知道我們的決定是什麼，所以我至少要讓自己的聲音被聽到。」

民主黨若在喬州複選獲得壓倒性勝利，將為國會推出規模更龐大的經濟振興方案開啟大門，但同時企業稅則可能調漲，為投資人帶來壓力。

投顧集團「科溫華盛頓研究」(Cowen Washington Research)政策分析師克魯格(Chris Krueger)4日在給客戶的研究報告中指出，喬州複選對於未來兩年的國家預算、稅收、政策制定都有關鍵影響。

投資機構「雷蒙詹姆斯公司」(Raymond James)華府政策分析師米爾斯(Ed Mills)4日在給客戶的評估報告中寫道，參院由共和黨或民主黨主導的機率，目前看來是各有50%。

民主黨 共和黨 喬州

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