我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

87歲主持人賴瑞金染疫十多天 已轉出加護病房

喬州做票？完整通話錄音證明：川普一派胡言

川普支持者6日上街籲翻盤 國民兵待命

編譯林育正／綜合4日電
川普支持者12月上華府街頭表達支持。(美聯社)
川普支持者12月上華府街頭表達支持。(美聯社)

國會6日將確認選舉人團投票結果，正式認證拜登為總統當選人；不過有眾多川普總統支持者，計畫在6日發起最後一搏的示威，並要求副總統潘斯與共和黨議員推翻投票結果。為防暴力行動，華府也將出動國民兵支援警方。

預計示威者將聚集在華盛頓紀念碑、自由廣場和國會；不過極右派組織的線上論壇和加密通訊軟體卻顯示，現場恐怕出現更激進行動。其中右派團體「驕傲男孩」(The Proud Boys)，也將到現場。

川普日前也搧風點火地向支持者喊話：「1月6日，我們華府見。」力挺「讓美國再次偉大」(MAGA)的群眾，試圖向潘斯和共和黨議員施壓，希望以選舉舞弊的名義，使拜登當選無效。

6日的示威活動並無領導組織，其中附屬於挺川政治委員會和川普顧問史東(Roger Stone)的團體「停止偷選票」(Stop the Steal)申請在國會外進行示威；而其他團體，也自稱為示威的官方組織者。

華府官員對「驕傲男孩」等團體將參與示威感到憂心。華府市長包瑟(Muriel Bowser)表示：「這群驕傲男孩坦承自己為白人民族主義者，不斷提出公平與合法選舉的訴求。」

包瑟表示，屆時將派出100名國民兵支援警方；不過她下令國民兵將不配戴槍械，也不會對示威者進行監視、搜索或逮捕。

華府多家飯店業者表示，1月通常不是華府旅遊旺季，但6日晚間的訂房幾乎額滿。過去兩個月驕傲男孩和其他極右派組織聚集的哈寧頓酒店(Hotel Harrington) ，宣布在4至6日停止營業。

國會兩院願意確認拜登勝選的議員，目前仍占多數，加州大學爾灣分校選舉法教授哈森(Rick Hasen)就說：「這些活動就只是在節外生枝罷了。」

華府 拜登 國民兵

上一則

喬州做票？完整通話錄音證明：川普一派胡言

延伸閱讀

世界晚報／川普電話「找選票」 喬州檢察官:違法就究責

世界晚報／川普電話「找選票」 喬州檢察官:違法就究責
喬州做票？完整通話錄音證明：川普一派胡言

喬州做票？完整通話錄音證明：川普一派胡言
國會6日將認可拜登勝選 川普批共和黨「投降黨團」

國會6日將認可拜登勝選 川普批共和黨「投降黨團」
周日郵報：拜登就職前一天川普將抵蘇格蘭

周日郵報：拜登就職前一天川普將抵蘇格蘭

熱門新聞

儘管屢戰屢敗，川普似乎仍不肯放棄翻盤大選結果。（法新社）

川普最後希望落空！法官挺潘斯 要國會認證拜登當選

2021-01-02 10:44

1張圖看疫情：全美逾2063萬確診 加州破242萬例

2021-01-04 03:00
600元紓困現金支票今晚就能匯入民眾的戶頭。(Getty Images)

600元紓困金 最快今晚匯入戶頭 紙本30日起寄出

2020-12-29 20:43
川普打算發動參眾議員在6日國會聯席會議上挑戰大選結果，但料將不會成功。（美聯社）

早知道傷心難免！國會聯席會議日 川普夢醒時

2021-01-03 09:42
川普30日在佛州度假時打高爾夫球。(路透)

靈媒預言2021：川普敗選「權勢」更大

2020-12-30 21:24
「紐約郵報」原本力挺川普總統，然而27日頭版以斗大標題對川普喊話寫道：「別再鬧了！」副標則為：「你已經選輸了，這是可以挽救名聲的辦法。」(截自紐約郵報)

紐約郵報挺川立場丕變 如今全頁頭版猛批川普

2020-12-29 19:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普電話「操控」大選結果恐觸喬州州法 難為己特赦

川普電話「操控」大選結果恐觸喬州州法 難為己特赦
潛伏國民黨的中共特務之女 熊蕾：新冠病毒疑與美有關

潛伏國民黨的中共特務之女 熊蕾：新冠病毒疑與美有關
末代霹靂嬌娃與龐德女郎被傳猝逝 人根本還在醫院搶救

末代霹靂嬌娃與龐德女郎被傳猝逝 人根本還在醫院搶救
周日郵報：拜登就職前一天川普將抵蘇格蘭

周日郵報：拜登就職前一天川普將抵蘇格蘭
遏制變種病毒蔓延 強生宣布英國封城

遏制變種病毒蔓延 強生宣布英國封城