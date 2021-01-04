川普支持者6日上街籲翻盤 國民兵待命

川普支持者12月上華府街頭表達支持。(美聯社)

國會6日將確認選舉人團投票結果，正式認證拜登 為總統當選人；不過有眾多川普總統支持者，計畫在6日發起最後一搏的示威，並要求副總統潘斯與共和黨議員推翻投票結果。為防暴力行動，華府 也將出動國民兵 支援警方。

預計示威者將聚集在華盛頓紀念碑、自由廣場和國會；不過極右派組織的線上論壇和加密通訊軟體卻顯示，現場恐怕出現更激進行動。其中右派團體「驕傲男孩」(The Proud Boys)，也將到現場。

川普日前也搧風點火地向支持者喊話：「1月6日，我們華府見。」力挺「讓美國再次偉大」(MAGA)的群眾，試圖向潘斯和共和黨議員施壓，希望以選舉舞弊的名義，使拜登當選無效。

6日的示威活動並無領導組織，其中附屬於挺川政治委員會和川普顧問史東(Roger Stone)的團體「停止偷選票」(Stop the Steal)申請在國會外進行示威；而其他團體，也自稱為示威的官方組織者。

華府官員對「驕傲男孩」等團體將參與示威感到憂心。華府市長包瑟(Muriel Bowser)表示：「這群驕傲男孩坦承自己為白人民族主義者，不斷提出公平與合法選舉的訴求。」

包瑟表示，屆時將派出100名國民兵支援警方；不過她下令國民兵將不配戴槍械，也不會對示威者進行監視、搜索或逮捕。

華府多家飯店業者表示，1月通常不是華府旅遊旺季，但6日晚間的訂房幾乎額滿。過去兩個月驕傲男孩和其他極右派組織聚集的哈寧頓酒店(Hotel Harrington) ，宣布在4至6日停止營業。

國會兩院願意確認拜登勝選的議員，目前仍占多數，加州大學爾灣分校選舉法教授哈森(Rick Hasen)就說：「這些活動就只是在節外生枝罷了。」