喬州做票？完整通話錄音證明：川普一派胡言

川普總統3日與喬州州務卿通話內容遭洩露，川普在通話中威脅要州務卿重新計票，替他為大選翻盤，但川普在電話中所稱多半不實。(Getty Images)

川普 總統2日致電共和籍喬治亞州州務卿拉芬斯伯格(Brad Raffensperger)，繼續不實指控喬州 許多選舉問題，企圖脅迫同黨的喬州主管官員，扭轉已經三次計票，也證明他就是敗選的結果；美聯社從通話當時在線上的一名喬州官員手中取得完整通話錄音並事實查證後，指出諸多川普將道聽途說當成證據的不實謬誤：

神奇冒出大量選票？

川普：「票匭突然神奇多出25萬到30萬張選票，其中大多與富爾頓郡(Fulton County)有關，而且這些選票未經檢驗。」

美聯社指出，川普指的似乎是選舉日一早和稍晚的大量計票，這些選票並非憑空而出，當局早預期喬州投票 結束和計算完親自投票的選票後，許多郡的郵寄選票才會陸續抵達並納入計算。一如媒體先前預測，親自投票的選票計算快，而且往往支持川普；計票慢的郵寄選票則多支持拜登。

選票偽造姓名？

川普：「我認為如果真的重新檢查富爾頓郡選票簽名，會發現至少有數十萬張偽造簽名的選票。」

美聯社報導這並非事實，沒人可以偽造富爾頓郡數十萬張郵寄選票的簽名，因為在喬州人口最多的郡僅有14萬7000張郵寄選票，其中11萬6000張支持拜登。

遷居者返回投票？

川普聲稱數萬人在其他州登記，之後又返回喬州不當投票，「這些選民回來投票，這群人為數眾多。」

美聯社報導事實不然，拉芬斯伯格在電話中明告川普，經過調查，在多數案例中，選民「多年前就已搬回喬州，而非選舉前不久才搬回，你看到的數據可能不正確。」

選票進碎紙機？

川普：「我們聽說他們將數萬張選票丟進碎紙機，然後現在他們說『喔，我們只是在清掃辦公室。』」

根據美聯社，首先，柯布郡(Cobb County)使用碎紙機，而非川普所言的富爾頓郡；其次，柯布郡選務人員去年11月24日表示，約聘人員放進碎紙機的文件無關選舉或重新計票，而是郵寄舊標籤、選舉資訊舊文件、舊電郵和不在籍選票申請的副本。

重複計票三次？

川普聲稱富爾頓郡選務人員將選票放進計票機不只一次，而是三次，並稱有影片為證；他說：「將影片放大檢視，你可以看得一清二楚。他們基於某種原因將每張選票放進計票機三次，我不懂為什麼是三次而不是五次。」

美聯社表示並未重複計票兩次或三次，拉芬斯伯格表示，喬州選票進行首次計票後，又重新計票以求正確；其中一次為手動計票，而富爾頓郡兩次計票結果並無差距。