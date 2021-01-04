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中使館更新「接受的核酸、抗體檢測實驗室」名單

記者羅曉媛／華盛頓報導

中國駐美大使館4日更新「駐美使館接受的核酸、抗體檢測實驗室」名單，表示從美西時間1月7日0時起，駐美使館將只接受來自此次通知附件公布實驗室的核酸、抗體檢測結果；最新實驗室僅一家，即德州的Ayass Bioscience實驗室，此前通知不一致處，以此通知為準。

中使館在最新通知中表示，駐美使館將綜合各方因素，包括出行是否符合「非必要、非緊急、不旅行」的要求，審核健康碼申請，提供來自此次通知公布的實驗室的報告，仍有可能無法獲发健康碼。

中使館說，根據美國權威醫學機構和科學家的評估，今後一段時期，美國疫情將繼續惡化，包括出現更多變異感染病例；駐美使館再次強烈促請擬赴華人員務必做到「非必要，非緊急，不旅行」，立即取消或推遲一般性走親訪友。

根據最新的「駐美使館接受的核酸、抗體檢測實驗室」，為Ayass Bioscience實驗室，地址：8501 Wade Blvd. Bldg 9 Frisco, TX 75034，電話：972-668-6005，網站：https://ayassbioscience.com

中使館表示，該實驗室通過合作醫療機構Heal 360 Clinic Frisco采集樣本，也可另詢實驗室，是否有其他采集機構；但須注意，如前往其他機構采集樣本，需確保該采集機構位於航班起飛地，詳情可見中使館「重要通知」：https://bit.ly/38b5dPY

檢測 美國 德州

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