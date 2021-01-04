國會6日將認可拜登勝選 川普批共和黨「投降黨團」

川普在推特批評共和黨內的「投降黨團」（Surrender Caucus）願意接受偽造的總統選舉得票數字。取自川普推特

美國 總統川普 2日致電喬治亞州務卿拉芬斯伯格（Brad Raffensperger）要求找票逆轉選舉結果，引發爭議，共和黨 內部也因為川普分裂成兩派，川普4日透過推特批評共和黨是「投降黨團」。

捨棄新年派對，提前從佛州回到白宮的川普，試圖操盤阻止國會6日認可選舉人團投票結果，並持續透過推特為挽救敗局奮戰；華盛頓郵報報導，川普2日致電施壓喬治亞州務卿。

川普並未解釋施壓事件，他推文表示，共和黨內的「投降黨團」（Surrender Caucus）願意接受偽造的總統選舉得票數字，他們將在臭名昭著中淪為美國懦弱且無效的守護者。

聯邦參議員霍利（Josh Hawley）等12人將對選舉結果提出異議，參議院共和黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）與參議員柯頓（Tom Cotton）等人則不挑戰。

川普在另一則推文點名柯頓，稱怎麼可以認可已被確認是錯誤的選票統計數字，並指支持者不會忘記這些共和黨人的作為。

儘管川普再三堅稱選舉舞弊，但始終沒有提出足以讓法院接受的證據，他的前司法部長巴維理（William Barr）上個月在司法部記者會表示，沒有發現大規模選舉舞弊且足以扭轉結果的證據。但凡川普涉及選舉結果的推文，一律遭到推特標註為「這則推文有爭議」。

根據法律規定，美國國會6日舉行聯席會議時，可由一名參議員和一名眾議員共同提出異議。華爾街日報報導，只要有人異議，則必須舉行兩小時的辯論和兩院各自表決；在獲得兩院多數同意後，才能反對地方州提報的選舉結果。

美國副總統潘斯將主持這場計票會議，華爾街日報報導，民主黨掌握眾院，共和黨雖然在參院占多數，但分裂的狀況下，任何挑戰都不會成功。