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周日郵報：拜登就職前一天川普將抵蘇格蘭

記者顏伶如／綜合報導
川普總統計畫在拜登就職典禮前一天便離開美國，抵達川普集團位於蘇格蘭登拜里(Turnberry)豪華高爾夫球度假村。美聯社
川普總統計畫在拜登就職典禮前一天便離開美國，抵達川普集團位於蘇格蘭登拜里(Turnberry)豪華高爾夫球度假村。美聯社

蘇格蘭「周日郵報」(The Sunday Post)，航空界消息人士指出，川普總統計畫在拜登就職典禮前一天便離開美國，抵達川普集團位於蘇格蘭登拜里(Turnberry)豪華高爾夫球度假村，普雷斯特威克機場(Prestwick Airport)已經接獲通知，一架美國軍方的波音757(Boeing 757)飛機將於19日降落機場，這架飛機過去曾擔任川普座機。

報導指出，蘇格蘭當地近來盛傳川普可能即將造訪，美軍軍機曾以普雷斯特威克機場為基地，進行為期一周的空中行動。知情人士透露，美國軍方已預先展開川普登拜里高球度假村周圍的陸海空勘察工作。

要求匿名受訪的普雷斯特威克機場人員透露，兩架美軍偵察機2020年11月間在川普登拜里高球度假村上空巡邏， 並以亞爾郡(Ayrshire)為任務基地。

美國媒體先前傳出，川普將不參加拜登1月20日的就職典禮，而是當天要宣布參選2024年總統大選。

美國總統、第一夫人或副總統所搭乘的飛機，都會使用一組特別無線電通訊代碼呼號(call sign)，方便塔台辨識並給予特殊待遇。

「周日郵報」指出，川普每次造訪登拜里高球度假村，搭乘飛機都以「泰森一號」(Tyson 1)做為特殊呼號，包括波音757飛機在內。

普雷斯特威克機場人員說，機場紀錄顯示，一架美軍波音757飛機1月19日將降落機場，這架飛機通常是美國副總統使用的，但第一夫人也常搭乘；總統座機的出訪行程由於牽涉許多層面，通常提前數周便需預先安排。

機場消息人士說，美軍軍機11月間的各種勘察活動，似乎透露著川普可能前來；一架美國空軍MC-12W Liberty情報偵察機2020年11月12日抵達普雷斯特威克機場，之後數度在川普登拜里高球度假村上空行動，另一架美國陸軍(US Army)飛機同樣也於11月12日抵達普雷斯特威克機場，並在川普登拜里高球度假村上空巡邏。

消息人士指出：「以普雷斯特威克機場為基地的勘察行動持續約一周，這通常是川普可能將前來附近停留頗長一段時間的跡象。」

「周日郵報」指出，川普如果飛抵蘇格蘭停留，將違反當地的疫情禁令，由於疫情已升高為第四级(Tier 4)，川普登拜里高球度假村至少在2月5日之前，都將處於暫時關閉狀態。

川普 機場 美國

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