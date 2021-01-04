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民主黨眾議員要求FBI對川普致電喬州州務卿展開調查

記者顏伶如／綜合報導
圖為美國聯邦調查局(FBI)局長雷伊(Christopher Wray)。美聯社
圖為美國聯邦調查局(FBI)局長雷伊(Christopher Wray)。美聯社

民主黨加州聯邦眾議員劉雲平(Ted Lieu)、民主黨紐約州聯邦眾議員凱薩琳‧萊斯(Kathleen Rice)4日致函美國聯邦調查局(FBI)局長雷伊(Christopher Wray)，要求針對川普總統周末期間打電話給喬治亞州州務卿拉芬斯伯格(Brad Raffensperger)施壓以推翻喬州選舉結果一事，展開犯罪調查。

劉雲平與萊斯在聲明中指出：「身為國會議員，也是前任檢察官，我們相信川普涉嫌教唆或密謀從事選舉犯罪。」聲明中呼籲雷伊立即針對川普展開犯罪調查。

根據曝光錄音檔，川普2日打電話給拉芬斯伯格時，要求拉芬斯伯格「找出」1萬1780張票，好讓川普能夠在喬州贏過拜登。

劉雲平與萊斯在聲明中寫道：「川普涉嫌選舉舞弊的證據，如今已經被攤在陽光底下。」

對於眾議院是否將針對川普打電話向拉芬斯伯格施壓一事採取任何行動，眾院民主黨團主席、民主黨籍紐約州聯邦眾議員傑弗瑞斯(Hakeem Jeffries)4日答覆媒體詢問時說，還沒有看到這通電話的完整版文字紀錄，「我們不是要往後看，我們是往前看，期待1月20日拜登就職典禮」。

傑弗瑞斯強調，對於新國會的工作重點，眾院民主黨團是放在打擊新冠病毒疫情以及解決經濟危機。

川普 民主黨 紐約州

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