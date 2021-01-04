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喬州州務卿：沒感覺遭施壓 依法行事

記者顏伶如／綜合報導
喬治亞州州務卿拉芬斯伯格。(美聯社)
喬治亞州州務卿拉芬斯伯格。(美聯社)

共和籍喬治亞州州務卿拉芬斯伯格(Brad Raffensperger)4日接受美國廣播公司(ABC)「早安美國」(Good Morning America)晨間新聞專訪時說，從不認為跟川普總統討論選舉是妥當的，後來在白宮幕僚勸說之下，直到2日終於接聽川普來電。對於川普在電話中要求「找出」足以致勝的選票，拉芬斯伯格說，並沒有覺得受到壓力，一切均依法行事。

影片來源：YouTube Good Morning America頻道

根據華盛頓郵報報導的錄音檔，川普2日打電話向拉芬斯伯格施壓，要求拉芬斯伯格「找出」足以讓川普超越拜登在喬州勝選的票數，

美國有線電視新聞網(CNN)4日報導，從大選日以來的兩個月裡，白宮總機曾經18次打電話給喬州州務卿辦公室，嘗試找拉芬斯伯格對話。報導指出，多名白宮資深顧問在川普周末發表推文之前，並不知道川普打了電話給拉芬斯伯格。

在2日之前，是否就曾與川普通過電話？拉芬斯伯格4日接受「早安美國」訪問時指出，2日是第一次親自跟川普講電話。他說：「我從不認為跟與川普討論2020年大選是妥當的。」

他說，川普來電討論選舉或與其他選務官員討論選舉，都有利益衝突之嫌，應該受到調查。

拉芬斯伯格說，白宮幕僚勸說之下，終於願意接聽川普電話。他表示，電話中絕大多數都是川普在講，「我們絕大多數時間只是在聽，但我明確表達我的立場，那就是他得到的資料完全是錯誤的」。

拉芬斯伯格受訪時說：「過去兩個月裡，我們對抗謠言如同一場打鼴鼠遊戲。很明顯可以看出，從一開始，我們就破解了每一套陰謀論的說詞，但川普總統卻依舊信以為真。」

接到川普電話後是否感覺壓力，拉芬斯伯格則表示，並沒有覺得受到壓力，一切均依照規定與法律行事。他說：「過去12個月來，我們所做的每件事情，都是根據喬州州法規定，也遵守美國憲法規定。」

國家廣播公司(NBC)報導，喬州州務卿辦公室官員決定錄下川普與拉芬斯伯格的電話交談，消息人士指出，拉芬斯伯格也對幕僚表明，除非川普攻擊喬州官員或對外界散布有關這通電話的不實訊息，否則並不願意讓錄音檔或電話交談紀錄曝光。

華盛頓郵報報導電話錄音之前，川普在推特發文痛批拉芬斯伯格，聲稱與拉芬斯伯格通了電話，對拉芬斯伯格提出的詢問並沒有獲得答覆。

川普 美國 喬州

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