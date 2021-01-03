川普電話「操控」大舉結果恐觸喬州州法 難為己特赦

川普總統。(Getty Images)

法律專家與國會議員均指出，川普 總統2日向共和籍喬治亞州州務卿拉芬斯伯格(Brad Raffensperger)電話施壓，要求「找出」足以超越拜登在喬州 勝選的票數，恐將觸犯禁止唆使選舉舞弊的聯邦法律與喬州刑事州法。涉及違反喬州州法的部分特別受到矚目，因為州法犯罪並未在總統特赦權限範圍之內，因此川普將無法為己赦免。

喬州州法對於「教唆選舉舞弊」(solicitation of election fraud)與「密謀從事選舉舞弊」(conspiracy to commit election fraud)兩項犯罪均訂有條款。聯邦法律當中也有明文規定，「明知具有實質錯誤、虛假或欺騙卻仍故意取得選票、投票或計票」，構成犯罪行為。

Politico新聞網站報導，川普2日打給拉芬斯伯格的這通電話，讓某些共和黨 籍國會議員感到憂心，民主黨籍國會議員則說，川普已經構成刑事犯罪。

眾院司法委員會主席、民主黨籍紐約州聯邦眾議員納德勒(Jerry Nadler)說，川普在電話中以「刑事後果」的模糊說詞威脅喬州官員，還要喬州官員去「找出」(find)更多選票、聘請「想要尋找答案」的調查人員，已經涉及刑事責任。

華盛頓郵報說，川普的絕望在他與傑曼尼交流時最明顯，期間公然他向對方求證。

川普問：「你認為他們有可能在富爾頓郡撕碎了選票嗎？因為傳言是這樣的；還有(投票機公司)Dominion拿走了機器，動作很快的拆走了機器裝置，你知道這事嗎？因為這是違法的。」

傑曼尼回答：「沒有，Dominion沒有把任何機器搬出富爾頓郡。」

川普： 「但他們有沒有移動機器的內部零件，並替換成其他零件嗎？」

傑曼尼：「沒有。」

川普：「你確定嗎？萊恩？」

傑曼尼：「我確定，我確定，總統先生。」

華盛頓郵報指，此番通話顯示川普身邊的助手都給他灌輸「選舉被偷走」的錯誤認知，當他聲稱喬州有超過5000張選票是以死者名義投出時，拉芬斯伯格強硬回答：「實際數字是兩張，兩張，兩個已故者被投了票。」

曾參與2019年眾院情報委員會彈劾川普調查的前任檢察官高德曼(Daniel Goldman)說：「我曾經在黑幫犯罪案件中，以勒贖敲詐罪名起訴過在談話中使用類似詞語的嫌犯。」

多次表態反對川普的共和黨籍伊利諾州聯邦眾議員金辛格(Adam Kinzinger)說，川普的電話交談內容「駭人聽聞」，數十名想在1月6日幫忙川普推翻選舉結果的共和黨國會同僚，應該引以為戒。

喬治亞州立大學(Georgia State University)法律教授克瑞斯(Anthony Michael Kreis)指出，喬州州法規定，任何人教唆、請求、命令或企圖鼓勵他人涉及選舉舞弊，都違反選舉法規。

克瑞斯説，「教唆」與「請求」是條文關鍵所在，川普語帶含糊地要求州務卿製造根本不存在的選票出來，不但提到要利用這些選票贏過拜登，還說要「再多一張」以確保在喬州贏得選舉。他說，如果查看喬州選舉法律條文，再對照川普的電話內容，就會知道川普絕對觸犯州法。