川普施壓喬州州務卿 「我只想找到1萬1780張選票」

川普總統(右)。(美聯社)

國會即將在6日認證總統選舉結果之際，川普 總統2日在與喬治亞州 州務卿拉芬斯伯格(Brad Raffensperger)一小時的特別通話中，敦促同為共和黨的拉芬斯伯格「找出」(find)足夠選票推翻其敗選的結果；川普此舉引選舉專家質疑，稱存在法律問題。

根據「華盛頓郵報」獲得的談話錄音，川普在通話中接連斥責拉芬斯伯格，試圖奉承對方、懇求(beg)對方行動，還以「若拒絕則要承擔不明確的刑事後果」，更一度警告說，拉芬斯伯格正承擔「很大風險」。

整場通話中，拉芬斯伯格及其辦公室總顧問拒絕了川普的斷言，解釋說川普總統是在依靠已被揭露的陰謀論，而當選總統拜登(Joe Biden)在喬州 以1萬1779票取勝是公平和準確的。

川普駁斥了他們的觀點，「喬州人民很憤怒，全國人民很憤怒。」川普說，「你就說已重新算過票，這樣說也沒什麼錯。」

拉芬斯伯格回答，「總統先生，你面臨的挑戰，是你手上的數據是錯的。」

川普還說，「我想做的就是這個，我只想找出1萬1780張選票，比我們需要的多一張，因為我們贏得了喬州。」

「華盛頓郵報」報導稱，這段不知所云、時而前後不一的對話，讓人看到川普仍然對失利耿耿於懷和絕望，他不願或不能讓這件事繁片，仍然相信自己能扭轉足夠數量的關鍵州結果，讓自己留任。

「我不可能輸掉喬治亞州。」川普在通話中反覆說到這句話，「這不可能，我們贏了數十萬票。」