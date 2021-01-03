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早知道傷心難免！國會聯席會議日 川普夢醒時

川普最後掙扎！11參議員不認大選 紐時：徒勞無功

編譯李京倫／綜合報導
川普對大選結果迄今不認輸，計畫發動參眾議員在6日國會聯席會議上提出異議。（美聯社）
川普對大選結果迄今不認輸，計畫發動參眾議員在6日國會聯席會議上提出異議。（美聯社）

共和黨籍德州聯邦參議員克魯茲為首的11名黨籍參議員2日聯名宣布，將在6日認證選舉人票的國會聯席會議中挑戰總統大選結果，除非國會立即組織選舉委員會並花費10天審核爭議州的選舉結果，否則他們將在6日拒絕承認爭議州的選舉人票。

這11名共和黨參議員2日發表聲明說：「除非完成為期10天的緊急審核，否則我們打算在6日投票拒絕未獲『正常授權』和『合法認證』的有爭議州選舉人。我們這麼做絕非兒戲。」

不過，他們也承認此舉不可能成功，「我們並不天真，我們知道大部分或是所有民主黨人，以及不少共和黨人，不會投票支持我們」。

紐約時報報導，此舉不會改變大選結果，只會讓原本儀式性的國會聯席會議變成政治角力場。挑戰選舉結果提案必須在參眾兩院都表決通過，才能剔除某州選舉人票。眾院由民主黨控制，不少共和黨參議員也反對繼續死纏爛打，相關提案不可能過關。

總統川普2日發推文表示讚賞：「我們國家會因為這件事愛上他們！」副總統潘斯幕僚長蕭特2日晚間發聲明說，潘斯「跟數以百萬計的美國人一樣，認為這次大選有違規作票情事，他樂見參眾議員依法運用權力，在6日向國會與美國人民提出異議和證據」。

11名參議員包括7名現任議員和4名定3日宣誓就職的候任議員，其中有多人面臨2022年期中選舉的連任壓力。川普曾威脅說，不支持他的參眾議員將在爭取連任時面臨黨內初選挑戰壓力，川普將支持那些初選挑戰者。

參院多數黨領袖麥康諾一再敦促黨內同志不要試圖推翻選舉結果，參院共和黨第二號人物熊恩也曾說，挑戰選舉結果不會成功，但除了這11名共和黨參議員之外，還有1名共和黨參議員霍利早已表示，將在6日的國會聯席會議上挑戰大選結果。

川普是近30年來首位連任失敗的美國總統，儘管無黨派選舉官員一致認為選舉公平，但川普將選舉失利歸咎於大規模作票。川普及其盟友提出大約50項訴訟挑戰選舉結果，幾乎全遭駁回或撤銷，美國最高法院也兩度駁回川普陣營的訴訟。

川普迄今不承認敗選，敦促共和黨參議員提出無根據的指控，而最後能施力的點，只剩下6日的國會聯席會議。

共和黨 川普 參議員

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